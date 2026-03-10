Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 11 marzo: le regioni a rischio

Spiccata instabilità meteorologica con piogge e temporali sparsi attesi nelle prossime ore sull’Italia. Per la giornata di domani, mercoledì 11 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali in tre regioni.

L’Italia fa ancora i conti con una spiccata instabilità meteorologica con nubi e piogge sparse che si altereranno al sole e che in alcuni settori assumeranno i caratteri di rovesci e temporali facendo innalzare il livello di allerta meteo idro. Per la giornata di domani, mercoledì 11 marzo, la Protezione Civile ha valutato quindi una nuova allerta meteo gialla per temporali su tre regioni.

Allerta meteo gialla domani 11 marzo: le regioni a rischio

Nel corso delle prossime ore, infatti, si accentuerà la fase si arretramento dell’alta pressione che darà spazio a due nuove perturbazione atlantiche che irromperanno da nord ovest contribuendo alla marcata fase instabile che sta caratterizzando la settimana dal punto di vista meteo. Piogge e temporali interesseranno il nord ovest al mattino ma dal pomeriggio sopratutto le zone interne del centro. Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, mercoledì 11 marzo, una allerta meteo gialla per temporali su tutta l’Umbria e alcuni settori di Abruzzo e Molise. Il bollettino e la mappa delle allerte meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Meteo, le previsioni per mercoledì 11 marzo

Le previsioni meteo per domani, mercoledì 11 marzo, annunciano al nord piogge e temporali attesi già al mattino su Liguria, Emilia-Romagna e Triveneto, in estensione poi dal pomeriggio anche ai settori appenninici settentrionali con nevicate anche intense in quota sulle Alpi, in particolare in Valle D’Aosta e nebbie in Pianura Padana. Piogge sparse anche al Centro dove assumeranno carattere temporalesco nelle zone interne di Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo, specie nelle ore diurne, e sulla Sardegna al pomeriggio. Precipitazioni sparse e temporali dal pomeriggio in prossimità dei rilievi appenninici anche al sud, Sicilia compresa. Fenomeni in gradale attenuazione in serata.