Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 giugno: le regioni a rischio Prosegue anche domani l’instabilità meteo sull’Italia. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento quasi dappertutto: isolati rovesci e temporali su Alpi, Liguria, zone interne del Centro-Sud, Salento, Calabria Ionica e Isole Maggiori.

A cura di Davide Falcioni

Nella giornata di domani, giovedì 1 giugno, sull’Italia insisterà l’instabilità metereologica favorita da un centro depressionario che, a causa della perdurante assenza dell’alta pressione, stazionerà sul Tirreno: di conseguenza si registreranno numerosi rovesci e temporali, soprattutto nelle ore centrali del giorno, soprattutto al Centro-Sud e Isole.

La situazione meteo rimarrà piuttosto vivace anche nel fine settimana, quando si avvicinerà una nuova perturbazione che darà nuovo vigore all’instabilità: tra sabato 3 e domenica 4 giugno quindi ancora numerosi rovesci e temporali, ma in questo caso soprattutto al Centro-Nord. In questo contesto, in cui l’alta pressione continuerà a tenersi lontana dall’Italia, le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro.

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4.

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea.

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso.

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Meteo, le previsioni per domani, 1 giugno

In mattinata nubi su Alpi, Appennino Centrale, Sud e Isole, con isolati piovaschi su Alpi Occidentali, Sicilia Orientale e ovest della Sardegna; in generale bello altrove. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento quasi dappertutto: isolati rovesci e temporali su Alpi, Liguria, zone interne del Centro-Sud, Salento, Calabria Ionica e Isole Maggiori.