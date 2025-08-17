Maltempo, allerta meteo gialla per temporali al Centro-Sud domani lunedì 18 agosto: le regioni a rischio
Ancora temporali al Centro-Sud. Proseguirà anche domani, lunedì 18 agosto, la fase d’instabilità che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi. Seppur in un contesto di tempo ancora caldo e soleggiato, nelle aree montuose, ma con sconfinamenti verso le pianure e coste, continueranno a verificarsi fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità.
Per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Nel bollettino di criticità è indicata l'allerta gialla in sette regioni centro-meridionali, tra cui Abruzzo, Calabria e Lazio. Di seguito, tutti i dettagli.
Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio
Come già anticipato, per la giornata di domani, lunedì 18 agosto, la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Le sette regioni interessate sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise e Umbria. Di seguito, nel dettaglio, le zone coinvolte:
- Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:
Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.
- Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:
Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;
Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;
Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene;
Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;
Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.
- Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:
Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro
Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.
Meteo, le previsioni per domani lunedì 18 agosto
Domani, lunedì 18 agosto, sono previste ampie schiarite al Sud e sulle Isole nella prima parte della giornata, mentre sono attesi rovesci o temporali isolati fra Marche ed Emilia-Romagna.
Nel pomeriggio temporali anche sulle Alpi occidentali, sull'Appennino settentrionale e sulle zone interne e montuose del Centro-Sud e delle Isole maggiori.
Alla sera qualche temporale possibile fra alto Piemonte e alta Lombardia. Le temperature subiranno un ulteriore calo al Centro-Nord, con valori che si avvicineranno progressivamente alla norma.