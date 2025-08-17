Attualità
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali al Centro-Sud domani lunedì 18 agosto: le regioni a rischio

Ancora temporali al Centro-Sud. Domani, lunedì 18 agosto, il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Nel bollettino di criticità è indicata l’allerta gialla in sette regioni, tra cui Abruzzo, Calabria e Lazio.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine

Ancora temporali al Centro-Sud. Proseguirà anche domani, lunedì 18 agosto, la fase d’instabilità che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi. Seppur in un contesto di tempo ancora caldo e soleggiato, nelle aree montuose, ma con sconfinamenti verso le pianure e coste, continueranno a verificarsi fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità.

Per la giornata di domani il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Nel bollettino di criticità è indicata l'allerta gialla in sette regioni centro-meridionali, tra cui Abruzzo, Calabria e Lazio. Di seguito, tutti i dettagli.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come già anticipato, per la giornata di domani, lunedì 18 agosto, la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Le sette regioni interessate sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise e Umbria. Di seguito, nel dettaglio, le zone coinvolte:

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali 13 agosto: le regioni a rischio
  • Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla: 
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.
  • Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla: 
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;
    Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;
    Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene;
    Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;
    Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla: 
    Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro
    Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.
Le zone interessate dall’allerta della Protezione Civile.
Meteo, le previsioni per domani lunedì 18 agosto

Domani, lunedì 18 agosto, sono previste ampie schiarite al Sud e sulle Isole nella prima parte della giornata, mentre sono attesi rovesci o temporali isolati fra Marche ed Emilia-Romagna.

Nel pomeriggio temporali anche sulle Alpi occidentali, sull'Appennino settentrionale e sulle zone interne e montuose del Centro-Sud e delle Isole maggiori.

Alla sera qualche temporale possibile fra alto Piemonte e alta Lombardia. Le temperature subiranno un ulteriore calo al Centro-Nord, con valori che si avvicineranno progressivamente alla norma.

