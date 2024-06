Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali domani sabato 29 giugno: le regioni a rischio

video suggerito

Questo fine settimana dovrebbe segnare l'arrivo perentorio dell'anticiclone africano sull'Italia, specialmente sulle zone centrali e meridionali. Tuttavia il Settentrione verrà lambito da una perturbazione che porterà ad un forte rischio di temporali. Previste quindi piogge, anche intense, che dapprima a Nord-Ovest si estenderanno verso il Nord-Est; e anche domenica la situazione al Nord si manterrà instabile. Al sud, invece, temperature anche oltre i 40°: bollino arancione in 16 città, giallo in 11.

Per questo motivo per la giornata di domani, sabato 29 giugno, la Protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio idrogeologico e per rischio temporali su alcune zone del nord Italia. Nello specifico si tratta di Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia e Veneto.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, sabato 29 giugno, è stata dunque valutato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per rischio idraulico, rischio temporali e idrogeologico di colore giallo su quattro diverse regioni italiane del Nord Italia.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lombardia: Bassa pianura orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche.

Meteo, le previsioni per domani sabato 29 giugno

L'inizio di giornata sarà soleggiato in tutta Italia, fatta eccezione per il settore alpino occidentale dove si assisterà alle prime precipitazioni. Situazione in peggioramento nel pomeriggio con nuvolosità al Nord e primi temporali su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione in serata anche a Veneto, Emilia e Trentino Alto Adige.

Su isole e resto d'Italia sole tutto il giorno.