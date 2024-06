video suggerito

Meteo, torna l’anticiclone africano sull’Italia: le città coinvolte e quanto durerà il gran caldo Dopo giorni d’instabilità, torna il gran caldo e le temperature si alzano anche di una decina di gradi rispetto agli ultimi giorni. L’anticiclone africano farà toccare i 42° gradi nel weekend in Sicilia e i 40° in Puglia. Ma nelle regioni settentrionali il maltempo continuerà a farsi sentire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

L'anticiclone africano è tornato e con esso il gran caldo su tutt'Italia. Le temperature si alzeranno rapidamente facendo toccare al Sud anche punte di 40 gradi nel weekend. A nord invece proseguirà la fase instabile e saranno anche possibili i temporali, localmente anche forti e con grandine, sullo zone alpine e prealpine, come confermato a Fanpage.it dal colonnello Giuliacci.

Del resto l'estate astronomica è iniziata ormai quasi da una settimana eppure l'atmosfera non riesce ancora a trovare una vera e propria stabilità. Già nelle scorse settimane caldo e afa si sono fatti sentire, ma essenzialmente sulle regioni meridionale, su parte del Centro e sulle due Isole Maggiori. Molto meno incisivamente in quelle settentrionali con perturbazioni che hanno portato anche alluvioni e trombe d'aria.

Ad ogni modo questo periodo un po' capriccioso dovrebbe almeno nei prossimi giorni lasciare spazio al bel tempo.

Quando e dove sono previste temperature fino a 42°, le previsioni

Come evidenzia Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, "da venerdì le temperature, attualmente 5 gradi sotto la media del periodo al Centro-Nord, si porteranno fino a 10-12°C oltre la media al Centro-Sud. Lo sbalzo termico più forte sarà in Italia centrale, con un aumento anche di 15 gradi tra mercoledì e sabato".

Sabato 29 giugno, saranno ben 17 le città in bollino arancione per il caldo: Bolzano, Brescia, Verona, Trieste, Bologna, Ancora, Firenze, Perugia, Latina, Rieti, Roma, Frosinone, Viterbo, Pescara, Campobasso, Catania e Palermo. Altre 8 in bollino giallo: Milano, Torino, Venezia, Civitavecchia, Bari, Napoli, Reggio Calabria e Messina.

Il picco dell’anticiclone africano sarà raggiunto nel weekend con 42°C in Sicilia, 40°C in Puglia (Bari e Foggia), 38°C a Matera, 37°C ad Ascoli Piceno e Chieti. Roma arriverà anche 35°C, Firenze 36°C nella giornata di domani, e Milano 32°C.

Quanto durerà il gran caldo sull'Italia con l'anticiclone africano

Va subito detto che tra il pomeriggio di sabato e la mattina di domenica è previsto il passaggio di una nuova perturbazione: possibili temporali sul Nord Italia, anche forti sulle Alpi; precipitazioni che potranno sfociare nelle pianure adiacenti, con qualche breve fase di instabilità.

L'Italia sarà quindi spaccata in due. Una situazione che si protrarrà anche con l'inizio della prossima settimana: Lunedì 1° Luglio centro e sud Italia saranno ancora sotto l'egida dell'anticiclone africano, mentre il nord continuerà a fare i conti con l'instabilità e con temperature sicuramente molto più basse rispetto al resto del Paese.

Da Martedì 2 Luglio invece le piogge ed un conseguente calo termico potrebbero estendersi anche al Centro-Sud.