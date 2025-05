video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 11 maggio in Trentino Alto Adige Per la giornata di domani, domenica 11 maggio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Trentino Alto Adige.

A cura di Davide Falcioni

Dopo una breve tregua, torna il maltempo sull'Italia. Nella giornata di domani, domenica 11 maggio, è previsto un nuovo aumento dei fenomeni instabili, con rovesci e temporali sparsi che interesseranno soprattutto le zone interne della Penisola durante il pomeriggio. Le temperature resteranno in linea con le medie stagionali o leggermente superiori, mantenendo un clima tipico di fine primavera.

L’anticiclone, ancora lontano dai cieli italiani, non riuscirà a garantire condizioni di stabilità duratura. Una nuova fase di maltempo, infatti, si profila anche per l’inizio della prossima settimana. Tra lunedì e martedì sono attesi numerosi temporali, in particolare nelle ore centrali del giorno, con fenomeni più diffusi al Nord e nelle aree interne del Centro-Sud.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: la regione a rischio

Per la giornata di domani, domenica 11 maggio 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in Trentino Alto Adige:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 11 maggio

Domani, domenica 11 maggio, sarà all’insegna della variabilità su gran parte del territorio italiano. La giornata sarà caratterizzata da un’alternanza tra schiarite e annuvolamenti, con rovesci e temporali localmente intensi, soprattutto nel corso del pomeriggio. I fenomeni interesseranno in particolare le Alpi, il Piemonte, l’Appennino settentrionale, le aree interne del Centro, l’Appennino meridionale e il nord della Sardegna.

Le temperature massime registreranno un lieve aumento al Nord e sulla Toscana, mentre subiranno una modesta flessione all’estremo Sud. I venti saranno moderati di Scirocco sulle Isole Maggiori, mentre sul resto della Penisola prevarrà una ventilazione debole.