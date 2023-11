Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali domani 12 novembre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla domani, domenica 12 novembre 2023, in Toscana e in altre 4 regioni. Il bollettino di criticità diffuso dalla Protezione civile.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con allerta meteo gialla domani, domenica 12 novembre 2023, in cinque regioni italiane, al Centro-Nord e al Sud della penisola. Il Dipartimento di Protezione civile ha diffuso una nuova allerta meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Toscana, Calabria, Basilicata, Sicilia e Campania.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità con l'allerta meteo e la mappa del territorio. Per la giornata di domani, domenica 12 novembre 2023, è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto

Meteo, le previsioni per domani 12 novembre

Prosegue la fase di maltempo che, da giorni, colpisce a fasi alterne molte regioni italiane. Secondo le previsioni meteo, anche la giornata di domani 12 novembre farà i conti con l'ennesima perturbazione, sospinta dai freddi venti di Maestrale. Perturbazione che già dalle prime ore del mattino avvolgerà le regioni del Nord e la Sardegna. La perturbazione mostrerà i suoi effetti maggiori nel corso del pomeriggio e della sera, in particolare sulle regioni del Centro e del Sud Italia.