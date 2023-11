Allerta meteo a Napoli domani, domenica 12 novembre dalle 10 a mezzanotte per maltempo Niente ‘estate di San Martino’ per Napoli: pioggia, temporali e freddo, è ancora una domenica di allerta meteo.

A cura di Redazione Meteo

Come previsto, nessuna "estate di San Martino", almeno per il momento. Solo pioggia, temporali e vento. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo per piogge e temporali valida dalle 10 alle 23.59 di domani, domenica 12 novembre. L’allerta riguarda tutte le zone tranne la 2 (Alto Volturno e Matese), la 4 (Alta Irpinia e Sannio) e la 7 (Tanagro).

Si legge nella nota della Protezione civile: