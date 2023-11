Meteo Napoli e Campania, dopo la pioggia arriva il freddo: addio all’Estate di San Martino Dopo un ottobre da record con una media temperature giornaliera di 25,6 gradi, arrivano la pioggia e poi il freddo. Addio alla storica “estate di San Martino”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni meteo per Napoli e la Campania

Una settimana di pioggia, poi il freddo vero e proprio: il quadro meteorologico della Campania è particolarmente instabile, e garantirà di fatto due periodi distinti tra loro. Il primo caratterizzato da pioggia e temperature nelle medie stagionali, il secondo invece senza più perturbazioni ma caratterizzato invece da un brusco calo della temperatura sull'intera regione.

L'ultima allerta meteo è valida fino alle 20 di oggi, mercoledì 8 novembre. Ma non è escluso che possano esserci nuove proroghe, in particolare in vista di venerdì 10 novembre, quando sono attesi forti temporali sull'intera regione. Poi nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 novembre, le piogge saranno meno intense, ma comunque abbondanti. Le temperature, tuttavia, resteranno nelle medie stagionali o addirittura al di sopra: proprio venerdì, infatti, sono attesi i venti gradi di valori massimi.

Viceversa, a partire da lunedì 13 novembre il registro sarà completamente diverso: le piogge saranno più rare, e localizzate soprattutto nelle zone dell'interno. E, soprattutto, , le temperature subiranno un brusco calo e per lo più attorno ai 15 gradi nelle ore più “calde”. Niente estate di San Martino, dunque: il periodo dell'anno in cui le temperature tornavano a rialzarsi proprio a ridosso dell'11 novembre (giorno di San Martino) quest'anno “mancherà”. E anzi dal 15 novembre arriveranno proprio le temperature polari. Proprio nell'anno in cui il mese di ottobre di Napoli è stato il più caldo da quasi 200 anni, cioè da quando sono iniziate le rilevazioni: ottobre, infatti, ha avuto una temperature media di 25,6 gradi, ben al di sopra della forbice media del mese di ottobre che, mediamente, a Napoli oscillano tra un minimo di 18 ed un massimo di 22 gradi. Oltre 3 gradi e mezzo, dunque, l'aumento medio del mese appena trascorso.