Le previsioni meteo per Napoli e Campania, niente pioggia ma lieve calo delle temperature

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non ci saranno piogge, almeno nell'immediato, su Napoli e Campania. Ma le temperature si abbasseranno di 4-5 gradi, tornando più vicine ai valori delle medie stagionali. Una Primavera che finisce, dunque, con un meteo simile a quello di prima estate, a dimostrazione che il cambiamento climatico ha quasi cancellato del tutto le mezze stagioni. E a farne le spese è anche l'Italia che, con la sua conformazione geografica longitudinale si ritrova tagliata in due sempre più spesso. E la Campania, che si trova non troppo distante dal centro geografico d'Italia (convenzionalmente localizzato su una linea immaginaria che dal Lazio va in Abruzzo passando per Rieti), si ritrova dunque nella parte del Paese che non risentirà dell'ondata di maltempo esplosa al Nord, ma beneficerà comunque di un lieve calo delle temperature, che torneranno come detto nei valori medi stagionali.

Temperature dunque che oscilleranno tra i 28 ed i 29 gradi nelle ore di punta, con il vento a rinfrescare ulteriormente l'aria. Le temperature percepite, dunque, saranno ben lontane dai 35-36 gradi dei giorni scorsi. Si tratterà però di una breve tregua: entro mercoledì 19, ritornerà il caldo torrido di questi giorni, con temperature sopra i 30 gradi e che nel fine settimana potranno riportare le ondate di calore già viste nei giorni scorsi. Del resto, il solstizio d'estate è atteso per sabato 21 giugno 2025 alle 04:41 ora italiana: sarà il momento che certificherà il passaggio, anche astronomico, all'estate. Estate che si preannuncia come la più calda degli ultimi anni: per qualche meteorologo, potrebbe essere addirittura peggio di quella del 2003, rimasta nell'immaginario collettivo per le tremende ondate di calore susseguitesi.