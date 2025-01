video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per piogge e temporali domani 29 gennaio: le regioni a rischio Maltempo sull’Italia e nuova allerta meteo della Protezione civile per la giornata di domani, mercoledì 29 gennaio: a rischio Provincia Autonoma di Bolzano, settori di Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il maltempo che in queste ore ha colpito in particolare Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, piogge e temporali sono in arrivo anche al Sud con una allerta meteo gialla in sei regioni per la giornata di domani, mercoledì 29 gennaio. Il dipartimento di Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per le prossime ore. Il maltempo, a causa del veloce passaggio di una perturbazione sul Mediterraneo centrale, colpirà soprattutto le regioni meridionali, con fenomeni più intensi in particolare sui settori ionici di Sicilia, Calabria e Puglia. Attese anche forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L’avviso della Protezione civile prevede dal mattino di mercoledì 29 gennaio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria e Puglia, soprattutto sui settori centro-orientali dell’Isola e su quelli ionici e meridionali delle altre due regioni. Sul sito del dipartimento di Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità col dettaglio delle allerte meteo.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese

Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Puglia : Salento

: Salento Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese Puglia : Salento

: Salento Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Previsioni meteo domani, mercoledì 29 gennaio

Per la giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, attesi al Nord ancora residui addensamenti compatti su Levante ligure e Friuli-Venezia Giulia, con deboli piogge o rovesci sparsi, mentre il cielo sarà sereno o poco nuvoloso altrove. Secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, inoltre, avremo al Centro-Italia addensamenti compatti sulle regioni tirreniche, con deboli piogge o rovesci sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio; cielo nuvoloso sul resto del centro. Al Sud e in Sicilia molte nubi compatte sulle regioni meridionali con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal tardo pomeriggio su Sicilia e Basilicata.