Maltempo, oggi allerta meteo rossa e arancione: frane e smottamenti, muro crolla a Genova e colpisce auto Maltempo oggi, martedì 28 gennaio, su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo rossa e arancione. Scuole chiuse, frane e smottamenti: fiumi osservati speciali a causa dei temporali.

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo flagella l'Italia, in particolare le regioni centro-settentrionali. Al momento, le situazioni più preoccupanti sono tra Liguria e Toscana dove la Protezione civile ha anche diramato rispettivamente allerta meteo rossa e arancione. Osservati speciali i fiumi, molte le scuole chiuse oggi, martedì 28 gennaio. Ecco cosa sta succedendo.

Maltempo in Liguria, due frane e smottamenti nel Genovese

In Liguria, dove tra la provincia di La Spezia e quella di Genova sono molti i comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse a causa dell'allerta rossa per il maltempo, una grossa frana ha invaso la carreggiata del passo dei Giovi, all'altezza di Busalla, nel genovese questa mattina intorno alle 5.30. La caduta del fango ha coinvolto un'auto, ferendo una persona ricoverata in codice giallo al San Martino. Colpito anche un palo dell'illuminazione elettrica, caduto sulla strada.

Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Busalla, i tecnici di Terna per il palo elettrico, e Anas. Un'altra frana si è verificata ieri sera intorno alle 21 in val Fontanabuona a Orero, sempre in provincia di Genova. Anche in questo caso un palo dell'illuminazione si è abbattuto sulla Ss 225, rimasta chiusa al traffico per circa un'ora. Sono quattro i nuclei familiari isolati e cinque le persone evacuate da un'abitazione in via precauzionale. Maggiori difficolta si sono registrate a Chiavari con l'esondazione dell'Entella (poi rientrata).

I Vigili del Fuoco in mattinata stanno operando sul crollo di un muro di contenimento che è caduto su via dei 5 Santi a Genova. Gli uomini stanno scavando per escludere la presenza di persone al di sotto delle macerie. Si sta recando sul posto anche un escavatore al fine di rimuovere più velocemente la terra scivolata sulla strada.

Pioggia in Toscana e in Emilia Romagna: fiumi osservati speciali

Allerta meteo oggi, martedì 28 gennaio, anche sulla fascia nord-occidentale della Toscana, dove il livello di criticità è arancione. Ieri sera il presidente della regione, Eugenio Giani, ha fatto sapere tramite i propri canali social che "piogge di moderata intensità insistono sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e si sono estese anche all'Appennino, 137 mm nelle ultime 12 ore a Mulazzo. Il Bagnone è al primo livello, al momento gli altri fiumi sono all’interno dei livelli di riferimento ma rimangono sotto attenzione e monitoraggio per le prossime ore".

Temporali, già a partire dalla serata di ieri, stanno interessando anche buona parte del territorio emiliano e romagnolo, facendo scattare anche in questo caso l'allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna. Allerta che proseguirà per tutta la giornata di martedì 28 gennaio, quando altre precipitazioni sono previste in Emilia Romagna, non solo sul versante appenninico ma anche nelle aree collinari e pianeggianti.

Oggi prevista pioggia in Friuli Venezia Giulia e mareggiate tra Lignano e Grado

Nelle ultime 12 ore in Friuli Venezia Giulia sono cadute piogge intense sulle Prealpi, più attenuate sulle altre zone della pianura e sulla costa. Nelle prossime ore sulla costa sono previste piogge intermittenti da moderate ad abbondanti, vento di Scirocco da sostenuto a forte, con mareggiate tra Lignano e Grado e possibile acqua alta. In pianura piogge abbondanti o intense e vento da sud sostenuto. Sono le previsioni della Protezione civile che ha diffuso un bollettino meteo aggiornato alle 6:30 di stamani. Sulla zona montana si prevedono ancora intense precipitazioni, specie sulle Prealpi Giulie, quota neve oltre i 1800 m circa, 1400 m sulle zone interne, specie verso il Cadore, in calo fino a 1000-1200 m nel pomeriggio.