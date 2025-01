video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla per temporali domani 28 gennaio: le regioni a rischio Intensa ondata di maltempo sull’Italia. La Protezione civile ha valutato per domani 28 gennaio un’allerta meteo rossa in Liguria, un’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Toscana e un’allerta gialla in dodici regioni dal nord al sud per temporali e nubifragi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'intensa ondata di maltempo attesa sull’Italia per la giornata di domani 28 gennaio con temporali e nubifragi che interesseranno prima il nord e poi il centro sud, in particolare le regioni tirreniche. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una allerta meteo rossa in Liguria, un’allerta arancione in Emilia Romagna, Liguria e Toscana e un’allerta gialla in dodici regioni dal nord al sud.

Domani allerta meteo rossa in Liguria

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 28 gennaio, un’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico in Liguria e allerta arancione su settori di Toscana, Emilia-Romagna e Liguria dove molte scuole saranno chiuse. L’avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna. Dalla serata di lunedì l’avviso prevede inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalla mattina di domani, martedì 28 gennaio, alla Campania.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Lo stesso bollettino delle allerte meteo idro per domani infatti ha valutato anche un’allerta meteo gialla per temporali domani in 12 regioni: Campania, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Trentino Alto Adige, Veneto. Previsto anche il persistere di venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, su Emilia-Romagna, Umbria e Marche. Dalla serata di lunedì 27 gennaio si prevedono inoltre venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Lazio, in estensione dalle prime ore di domani, martedì 28 gennaio a Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia, dai quadranti occidentali. Infine possibili mareggiate lungo le coste esposte. Tutte le allerte meteo di domani:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Toscana: Lunigiana

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese Toscana: Lunigiana MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Scrivia

Toscana: Arno-Casentino, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Le previsioni meteo per domani 28 gennaio

Le previsioni meteo per domani 28 gennaio indicano rovesci e temporali diffusi la nord, localmente anche intensi, su levante ligure, Emilia e regioni alpine centrorientali, con nevicate su Alpi e prealpi al di sopra dei 1300 metri. Generale attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia dove persisteranno anche in serata. Al centro temporali diffusi sulle regioni tirreniche e molto intensi sull'alta Toscana ma anche qui in generale attenuazione serale. Rovesci e temporali sparsi infine anche sulle regioni tirreniche meridionali.