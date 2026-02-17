Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico domani mercoledì 18 febbraio: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Ecco le regioni a rischio e le previsioni.

Sono due le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato per domani, mercoledì 18 febbraio, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Stando all'ultimo bollettino appena pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, l'allerta meteo gialla è stata dichiarata per settori di Basilicata e Friuli Venezia Giulia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani 18 febbraio: le regioni a rischio

Stando, dunque, a quanto reso noto dalla Protezione civile, sono due le regioni per le quali è stata dichiarata allerta meteo gialla per domani, mercoledì 18 febbraio. Ecco, di seguito, i settori interessati:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1;

Basi-E2, Basi-E1; Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia.

In particolare, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla a causa di possibili problematiche legate all'acqua alta che potrebbero verificarsi nel corso della notte lungo parte della costa. L'avviso è in vigore da stasera alle 20 e fino alle 2 di domani. Il picco di marea è atteso verso le 23.40.

Meteo, le previsioni per mercoledì 18 febbraio

Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 18 febbraio, si assisterà su gran parte dell'Italia ad un temporaneo miglioramento del tempo, dopo le precipitazioni degli ultimi giorni. Al Nord ci sarà un cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori, anche se dalla serata saranno attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sulla Liguria. Al Centro e al Sud ci sarà bel tempo, con possibili deboli piogge sui settori settentrionali della Sicilia e sulla Calabria tirrenica meridionale.