Maltempo, allerta meteo gialla domani 6 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo gialla domani giovedì 6 luglio su alcune regioni del Nord Italia per rischio temporali. Il bollettino emesso dalla Protezione civile.

A cura di Biagio Chiariello

Ancora tempo instabile nella giornata di domani, giovedì 6 luglio, a causa delle correnti atlantiche che specialmente al Nord porteranno alla formazione di numerosi temporali, localmente anche di forte intensità.

Solo da venerdì l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano dovrebbe spingersi con maggior decisione sull'Italia, occupando soprattutto il centro-Sud e Isole.

Per questo motivo anche per domani il dipartimento della Protezione Civile ha valutato l'allerta meteo su tre regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In base ai fenomeni meteo in atto e a quelli previsti nelle prossime ore, infatti, sul sito della Protezione civile è stato emesso il nuovo bollettino con le allerte mete per giovedì 6 luglio, valutando per domani una allerta meteo gialla per rischio temporali su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo per domani:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani 6 luglio

Giovedì 6 luglio tempo nuvoloso a Settentrione; nel corso del giorno possibili temporali praticamente su tutte le regioni del Nord. Al Centro-Sud e Isole al mattino prevalenza ovunque di tempo soleggiato; nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle regioni centrali adriatiche, con isolati rovesci sulle zone appenniniche.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, quasi dappertutto comprese fra 28 e 33 gradi con picchi fino a 34-35 gradi.