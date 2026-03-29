Maltempo, allerta meteo gialla domani lunedì 30 marzo: le regioni a rischio per temporali

In arrivo sull’Italia una nuova perturbazione che porterà piogge, venti forti e nevicate. Atteso calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla su Abruzzo e Molise per la giornata di domani, lunedì 30 marzo.

Foto Protezione Civile.

È in arrivo sull'Italia una nuova perturbazione che nella giornata di domani, lunedì 30 marzo, farà sentire i suoi effetti, soprattutto al Centro-Sud. Tra martedì e giovedì il maltempo si intensificherà con piogge diffuse, venti forti e nevicate a quote relativamente basse sull'Appenino a seguito di un nuovo calo delle temperature.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. L'allerta gialla interessa, in particolare, settori di due regioni: Abruzzo e Molise. Di seguito, tutti i dettagli.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 30 marzo 2026, è stata disposta un'allerta gialla (di ordinaria criticità) per temporali e rischio idrogeologico in alcuni settori delle due regioni interessate dall'allerta, Abruzzo e Molise.

Ecco cosa riporta il bollettino di criticità pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica; Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro.

Foto Protezione Civile.

Da lunedì nuova fase di maltempo con piogge e nevicate: le previsioni meteo

Lunedì 30 marzo alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con al mattino piogge deboli e isolate su Calabria Meridionale e Sicilia Orientale. Nella seconda parte della giornata qualche pioggia su Friuli-Venezia Giulia, zone interne del Centro, Campania, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna.

Attese anche nevicate sulle zone alpine di confine oltre 1000-1200 metri e sull’Appennino Abruzzese e Molisano al di sopra di 1500 metri. In serata piogge sparse, per lo più deboli, su gran parte del Centro-Sud.

Le temperature minime saranno in calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento altrove; massime in lieve crescita in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, stazionarie al Sud.