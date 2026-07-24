Maltempo, allerta meteo gialla domani 25 luglio in Piemonte: le zone a rischio per temporali

Una nuova perturbazione arriverà nelle prossime ore da nord ovest portando forti temporali e grandinate. Per la giornata di domani, sabato 25 luglio 2026, la Protezione civile quindi ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su diversi settori del Piemonte.

Allerta meteo gialla per la giornata di domani sabato 25 luglio su diversi settori del Piemonte. Anche se il maltempo che ha colpito l'Italia con nubifragi e vento forte si sta lentamente allontanando verso est, infatti, una nuova perturbazione arriverà nelle prossime ore da nord ovest con forti temporali che man mano investiranno tutte le regioni settentrionali del paese durante il weekend. Per la giornata di domani, sabato 25 luglio 2026, la Protezione civile quindi ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su diversi settori del Piemonte.

Il bollettino di vigilanza meteorologica della Protezione civile, segnala per la giornata di sabato temporali diffusi su Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale ed orientale mentre piogge e temporali più isolati colpiranno anche Liguria, Toscana settentrionale, restanti zone del Piemonte, Lombardia settentrionale ed Alto Adige. Inoltre previsto vento forte al mattino su tutte le aree ioniche peninsulari e in serata su settori costieri di Lazio settentrionale e Toscana.

Allerta meteo gialla domani 25 luglio: le zone colpite

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, sabato 25 luglio, allerta meteo gialla per temporali su tutto il centro nord del Piemonte. "Tra il pomeriggio di domani e la mattinata di domenica instabilità diffusa, con temporali localmente associati a grandinate di medie dimensioni, sostenute raffiche di vento e fulminazioni" specifica Arpa Piemonte. La mappa e il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per il 25 luglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline

Meteo, le previsioni per sabato 25 luglio

Le previsioni meteo per la giornata di domani sabato 25 luglio segnalano tempo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni al mattino ma da metà giornata nuvolosità in aumento sui settori alpini in maniera più intensa sul Piemonte e Valle d'Aosta, interessate da temporali che poi si estenderanno ai rilievi di Lombardia e Alto Adige e alla Liguria. Isolati temporali nel corso del pomeriggio anche su Sardegna e Alta Toscana. Temperature massime in locale sensibile aumento al Centro-Sud, con valori localmente elevati su Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria e nelle zone interne di Toscana e Lazio.