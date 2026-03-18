Meteo, allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali: le regioni colpite

Per la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni: Basilicata, Calabria Puglia e Sicilia.

Ancora maltempo e instabilità meteorologica sul Sud dell'Italia dove per la giornata di domani, giovedì 19 marzo, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla su quattro regioni per temporali e rischio idrogeologico: Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Anche nelle prossime ore infatti avremo pioggia e rovesci temporaleschi sulle regioni meridionali mentre il tempo sarà in miglioramento al nord.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Il transito della perturbazione di origine atlantica che ha attraversato l'Italia da nord a sud, infatti, farà sentire ancora i suoi effetti sulle regioni meridionali con piogge sparse e temporali anche per la giornata di domani fin dal mattino. I fenomeni però saranno in generale attenuazione dal pomeriggio, esaurendosi poi in serata. In base alle previsioni meteo disponibili ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani una allerta meteo gialla per rischio temporali su tutta la Puglia e la Basilicata, sui versanti Nord orientali della Calabria e sui settori jonici della Sicilia.

Tempo in miglioramento: le previsioni meteo

Le previsioni meteo per la giornata di domani indicano cielo prevalentemente sereno al nord a parte qualche debole pioggia attesa al mattino sul nord ovest. Poco nuvoloso anche al centro, in particolare sulle regioni tirreniche mentre non mancheranno deboli rovesci sui settori adriatici e neve in quota in Abruzzo. Maltempo invece al Sud con temporali che interesseranno Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, rovesci che si trasformeranno anche in neve sull'Appennino meridionale a quote intorno ai 1000 metri. Il maltempo di giovedì 19 marzo sarà l'ultimo atto della perturbazione che ha interessato il nostro paese che vedrà nel corso della parte finale della settimana un miglioramento diffuso del tempo. Tra venerdì e la prima parte del weekend infatti si prevede una maggiore stabilità che però avrà durata breve visto che un nuovo impulso di aria fredda porterà a un nuovo peggioramento.