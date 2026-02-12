Maltempo, allerta meteo arancione per temporali e scuole chiuse domani 13 febbraio: le regioni a rischio

Continua l’ondata di maltempo sull’Italia e per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, la Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo arancione in Calabria e gialla in diverse regioni. Scuole chiuse in diversi comuni calabresi, l’elenco in aggiornamento.

Ancora maltempo intenso sull’Italia e scuole chiuse in diversi comuni domani, venerdì 13 febbraio, per allerta meteo arancione e gialla. La Protezione civile infatti ha confermato l'allerta meteo arancione per tutta la fascia tirrenica della Calabria dove diversi sindaci hanno già firmato le ordinanze per tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza domani. Allerta gialla invece in Toscana prorogata per mareggiate e vento forte fino alle ore 12 di venerdì 13 febbraio.

Il bollettino meteo della Protezione Civile indica per domani 13 febbraio il rischio di fenomeni temporaleschi intensi sulla Calabria che potrebbero evolvere in nubifragi con particolare attenzione per i corsi d'acqua. Confermando anche la previsione di venti forti di burrasca, con raffiche di tempesta e possibili mareggiate lungo le coste, specie quelle tirreniche, è stata valutata una allerta meteo arancione e gialla in Calabria. In Toscana invece allerta gialla per raffiche fino a 70-80 km/h o localmente superiori sull'Arcipelago e sulla costa centrale.

Scuole chiuse domani 13 febbraio in Calabria: l'elenco dei comuni

In seguito al rinnovato avviso di criticità meteo idro della Protezione civile, le scuole saranno chiuse domani in Calabria lungo tutto il versante tirrenico. Diversi sindaci avevano già firmato in precedenza ordinanze di chiusura per due giorni mentre altri hanno firmato nuove ordinanze sindacali e altri si aggiungeranno probabilmente nel corso del giorno. Ecco l’elenco in aggiornamento dei comuni con scuole chiuse domani 13 febbraio: