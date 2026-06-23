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Maltempo, allerta meteo gialla domani 24 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpite

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per domani, mercoledì 24 giugno, in Piemonte, Umbria e in diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Attesi temporali, forti raffiche di vento e locali grandinate, mentre sul resto d’Italia prosegue l’ondata di caldo africano.
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A cura di Biagio Chiariello
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L'Italia continua a fare i conti con l'anticiclone africano, protagonista di una lunga fase di caldo che sta interessando gran parte del Paese e dell'Europa. Se da un lato le temperature restano ben al di sopra delle medie stagionali, dall'altro non mancheranno episodi di instabilità che, nella giornata di domani, mercoledì 24 giugno, porteranno temporali e rovesci localmente intensi su alcune aree della Penisola.

Per questo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per diverse regioni, dove si segnalano criticità legate a temporali, rischio idrogeologico e, in alcuni casi, rischio idraulico. Il quadro meteorologico resta dunque diviso tra il caldo persistente, destinato a intensificarsi nel fine settimana, e fenomeni temporaleschi che interesseranno soprattutto zone interne, rilievi e alcuni settori del Centro-Sud.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

L'allerta per domani, mercoledì 24 giugno, è legata a una fase di instabilità che riguarda specialmente le regioni del versante tirrenico del Centro-Sud e le due Isole maggiori. Le infiltrazioni di aria più fresca in quota, inserite in un contesto ancora caratterizzato dall'anticiclone africano, potranno favorire la formazione di rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, attività elettrica e, in alcuni casi, grandinate.

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Questa la situazione nel dettaglio secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile:

  • Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: 
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: 
    Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno
    Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline
    Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso
    Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie
    Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla: 
    Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno
    Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
    Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie
Allerte meteo 24 giugno 2026 – Protezione Civile
Allerte meteo 24 giugno 2026 – Protezione Civile

Maltempo e pioggia domani 24 giugno: le previsioni meteo

La giornata di domani, mercoledì 24 giugno, si aprirà con condizioni generalmente stabili e soleggiate su gran parte dell'Italia. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà però l'instabilità atmosferica, con la formazione di nubi che potranno dare origine a rovesci e temporali sparsi.

I fenomeni più probabili interesseranno le Alpi, il settore occidentale della Pianura Padana, la Liguria, l'Emilia occidentale e le zone appenniniche. Acquazzoni isolati potranno inoltre svilupparsi sui rilievi della Sardegna e nelle aree montuose della Sicilia. Si tratterà in molti casi di fenomeni localizzati, ma capaci di risultare intensi in breve tempo.

Sul resto del Paese prevarranno invece condizioni di tempo stabile, con ampie schiarite e temperature ancora elevate. Il caldo continuerà infatti a farsi sentire anche durante le ore notturne, quando in molte città si registreranno le cosiddette "notti tropicali", con valori che non scenderanno sotto i 20 gradi.

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