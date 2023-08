Maltempo, allerta meteo arancione e gialla sabato 26 agosto per temporali: le regioni a rischio Il gran caldo di questi giorni si avvia a lasciare la Penisola, specialmente a Nord dove è prevista una giornata di nuvolosità e possibili temporali: la Protezione civile ha valutato per sabato 26 agosto una allerta meteo gialla e arancione per temporali su quattro regioni.

A cura di Biagio Chiariello

L'ondata di caldo estivo sta per volgere al termine. E con essa torna anche il maltempo sull'Italia.

La situazione meteo comincerà a cambiare infatti domani quando l’alta pressione si indebolirà al Nord, dove arriveranno un po’ di temporali (specie al Nordovest), localmente intensi e le temperature subiranno un sensibile calo, causando anche situazione di rischio idrogeologico.

Per domani, sabato 26 agosto, la Protezione civile dunque ha valutato una allerta meteo arancione e gialla su quattro regioni per rischio temporali e rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo arancione sabato 26 agosto: le regioni a rischio

Domani dunque l’anticiclone comincerà a indebolirsi al Nord, in particolare al Nord-Ovest dove sarà evidente un primo incremento dell’instabilità con sviluppo di temporali localmente intensi non solo sulle Alpi, ma anche su parte delle pianure.

Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 26 agosto allerta arancione su alcuni settori della Lombardia.

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Maltempo, allerta meteo gialla il 26 agosto: le regioni a rischio

Per la stessa giornata di domani 26 agosto valutata anche una allerta gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico su restanti settori della Lombardia oltre che Piemonte, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo gialle per domani 26 agosto 2023:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura occidentale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Meteo, le previsioni per domani

Inizio di giornata con nuvolosità su Nordovest e Alpi Orientali con locali rovesci sull’alto Piemonte. Prevalenza di tempo soleggiato sul resto del Paese, con solo qualche annuvolamento pomeridiano lungo l’Appennino. Nel pomeriggio dell’instabilità al Nord-Ovest, con sviluppo di temporali localmente intensi su Piemonte, Val d’Aosta, settori nord e ovest della Lombardia e Appennino ligure.

Temperature minime sempre molto elevate; massime in calo al Nord-Ovest, con valori poco oltre i 30 gradi; ancora caldo intenso con poche variazioni nel resto d’Italia dove saranno possibili picchi di 35-39 gradi.