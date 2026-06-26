Governo Meloni, la legge elettorale arriva in Aula alla Camera. Vannacci incalza Meloni: “No voto segreto sulle preferenze”: news in diretta

È il giorno della legge elettorale. Alla Camera, l'Aula inizia i lavori sul testo della riforma che ha attirato critiche durissime dall'opposizione. Anche il centrodestra rischia di dividersi: il tema più delicato è quello delle preferenze, su cui non è ancora detto che la maggioranza trovi un accordo. Proprio per questo ieri Roberto Vannacci ha attaccato, chiamando direttamente in causa Giorgia Meloni. Il generale ha chiesto alla presidente del Consiglio di evitare le votazioni segrete, per far sì che ciascuno, sulla questione, si prenda le proprie responsabilità.