Governo Meloni, la legge elettorale arriva in Aula alla Camera. Vannacci incalza Meloni: “No voto segreto sulle preferenze”: news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulla crisi interna al governo Meloni: oggi, venerdì 26 giugno, la legge elettorale arriva in Aula alla Camera dopo la decisione della maggioranza di non allungare i lavori in commissione Affari costituzionali. Sul tavolo restano diverse questioni irrisolte: una su tutte, la riforma delle preferenze. Sul tema, il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci ha attaccato direttamente Giorgia Meloni, chiedendole di fare in modo che non ci siano votazioni segrete in Aula. Le preferenze sono il principale tema su cui il centrodestra rischia di spaccarsi.
Governo Meloni, le ultime notizie in diretta
È il giorno della legge elettorale. Alla Camera, l'Aula inizia i lavori sul testo della riforma che ha attirato critiche durissime dall'opposizione. Anche il centrodestra rischia di dividersi: il tema più delicato è quello delle preferenze, su cui non è ancora detto che la maggioranza trovi un accordo. Proprio per questo ieri Roberto Vannacci ha attaccato, chiamando direttamente in causa Giorgia Meloni. Il generale ha chiesto alla presidente del Consiglio di evitare le votazioni segrete, per far sì che ciascuno, sulla questione, si prenda le proprie responsabilità.