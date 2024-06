video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e temporali domani 26 giugno: le regioni a rischio Per domani, mercoledì 26 giugno è prevista l'allerta arancione per rischio idraulico e quella gialla per rischio temporali su diversi settori di 7 regioni italiane. Il bollettino della Protezione Civile.

A cura di Gabriella Mazzeo

Prosegue l'ondata di instabilità sull'Italia dopo un primo periodo di caldo afoso: anche per la giornata di domani, mercoledì 26 giugno, la Protezione civile ha emesso delle allerte meteo per rischio idraulico, idrogeologico e temporali sui settori di 7 regioni. Prevista allerta meteo arancione per rischio idraulico su alcuni settori dell'Emilia Romagna e arancione per rischio idrogeologico su altri. Allerta gialla per rischio idraulico anche su altre zone della regione, della Lombardia e del Veneto.

Interessate dal bollettino della Protezione civile anche Abruzzo, Marche, Molise e Puglia

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Sul sito ufficiale della Protezione Civile, nel Bollettino di criticità per domani mercoledì 26 giugno, è prevista l'allerta arancione su alcuni settori dell'Emilia Romagna per rischio idraulico e l'allerta arancione per rischio idrogeologico su altri settori.

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Bassa pianura orientale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Maltempo, allerta meteo gialla su 7 regioni: le zone a rischio

Emesse anche alcune allerte meteo per rischio idraulico, temporali e idrogeologico gialle su 7 regioni italiane: quali sono le zone a rischio nel dettaglio:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna : Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese

: Costa ferrarese, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese Lombardia : Laghi e Prealpi orientali

: Laghi e Prealpi orientali Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Marche : Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia : Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Emilia Romagna : Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Lombardia : Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Le previsione di domani mercoledì 26 giugno: instabilità al Nord e sole al Sud

Domani, mercoledì 26 giugno, l'Italia attraverserà una fase di instabilità a Nord, con schiarite e annuvolamenti, più frequenti nel pomeriggio. Possibili anche i rovesci o i temporali in prossimità dei rilievi. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28.

Al Centro, invece, pochi disturbi al mattino con molto sole, pomeriggio con frequenti temporali tra Toscana interna, Umbria e interne adriatiche. Temperature in rialzo, con massime fino ai 29 gradi. Al Sud prevale il sole con qualche isolata pioggia diurno su Molise e alta Puglia. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 34.