Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 1 novembre: le regioni a rischio Nonostante il tempo asciutto su gran parte dell'Italia, per la giornata di domani, venerdì 1 novembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo su parte dell'Emilia-Romagna e su settori del Veneto per la piena del Po causata dal maltempo dei giorni scorsi.

A cura di Antonio Palma

Seppur in una fase di generale stabilità meteo sull'Italia, il mese di novembre si apre ancora con una allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico su alcune zone del Paese a causa del maltempo che ha imperversato nei giorni scorsi sulle regioni del nord. Per la giornata di domani, venerdì 1 novembre, la Protezione Civile infatti ha valutato una allerta su parte dell'Emilia-Romagna e su settori del Veneto.

Allerta meteo domani in Emilia-Romagna e Veneto per la piena del Po

A seguito delle intense piogge e dei temporali dei giorni scorsi, infatti, molti fiumi sono ancora in piena e sono un rischio elevato per le zone attraversate che già sono state soggette ad allagamenti e inondazioni. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato una allerta arancione per rischio idraulico, domani venerdì 1 novembre su parte dell'Emilia-Romagna per la piena del fiume Po. Interessate in particolare Costa ferrarese e Pianura ferrarese. È allerta gialla invece per le zone Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige in Veneto. Il bollettino con tutte le allerte meteo idro per domani 1 novembre:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani 1 novembre

Le previsioni meteo per domani 1 novembre indicano cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l'Italia a causa dell’alta pressione che garantirà tempo soleggiato e asciutto sulla Penisola. Unica eccezione è la Sardegna dove avremo molte nubi, specie sul settore orientale dell'isola, con qualche debole pioggia sparsa. Pericolo nebbia diffusa invece sulla pianura padano-veneta e foschie dense al primo mattino e dopo il tramonto su coste adriatiche e valli interne tirreniche.