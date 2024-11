video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse domani mercoledì 13 novembre: le regioni a rischio Allerta meteo arancione e scuole chiuse in Sicilia domani, mercoledì 13 novembre: è quanto emerge dal bollettino aggiornato della Protezione civile, che ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per altre quattro Regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Il maltempo colpisce ancora le regioni del Centro-Sud. Anche per domani, mercoledì 13 novembre, sono previste forti piogge. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione e gialla sui settori più a rischio.

Secondo il bollettino aggiornato pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata diramata allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico su settori della Sicilia, dove alcuni comuni hanno anche deciso di tenere le scuole chiuse per sicurezza, e allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Allerta meteo arancione sulla Sicilia e scuole chiuse domani

Nello specifico, per domani, mercoledì 13 novembre, è stata diramata allerta meteo arancione per rischio idraulico e temporali su settori della Sicilia e cioè: Sud-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Le amministrazioni di alcuni comuni delle province di Catania, Messina e Siracusa hanno pertanto deciso di tenere chiuse anche domani le scuole (dopo che oggi le lezioni sono state sospese per maltempo). Resteranno a casa gli studenti di:

Catania ,

, Motta Sant'Anastasia,

Solarino,

Buccheri ,

, Scordia ,

, Acireale ,

, Roccalumera ,

, Letojanni ,

, Santa Teresa di Riva ,

, Savoca ,

, Furci Siculo ,

, Pagliara ,

, Nizza di Sicilia ,

, Avola ,

, Floridia ,

, Siracusa città,

città, Ferla ,

, Noto.

Maltempo, allerta meteo gialla mercoledì 13 novembre: le regioni a rischio

Per quanto riguarda l'allerta gialla, le regioni interessate sono le seguenti sempre per domani, mercoledì 13 novembre:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Secondo le ultime previsioni meteo, domani mercoledì 13 novembre continua l'ondata di maltempo che già nei giorni scorsi ha colpito la Sicilia orientale con forti piogge. Tempo più stabile al Nord e temperature ancora giù su tutta l'Italia.