Allerta meteo rossa e gialla per maltempo e scuole chiuse domani martedì 12 novembre: l’elenco delle regioni Secondo il bollettino aggiornato della Protezione civile, per domani martedì 12 novembre è stata dichiarata allerta meteo rossa su settori della Sicilia, dove i sindaci di alcuni comuni hanno già deciso di tenere chiuse le scuole (tra cui Catania), e allerta meteo arancione e gialla su settori di Sicilia, Calabria e Sardegna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 12 novembre, ci saranno piogge abbondanti soprattutto al Centro-Sud. Per questo la Protezione civile ha già diramato avvisi di allerta meteo rossa, gialla e arancione sulla Sicilia, dove molti comuni, in particolare della provincia di Catania, hanno deciso di tenere le scuole chiuse.

Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo rossa per rischio idraulico e idrogeologico su settori della Sicilia, allerta meteo arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su altri settori della Sicilia e infine allerta meteo gialla su Sardegna e Calabria.

Allerta meteo rossa martedì 11 novembre sulla Sicilia e scuole chiuse

Per domani, martedì 12 novembre, è stata diramata allerta meteo rossa per temporali sul versante orientale della Sicilia, che comprende le province di Messina e Catania. Per le prossime ore si prevede "il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e ionici, con apporti al suolo da moderati a puntualmente elevati, fino a molto elevati sul versante ionico nord-orientale dell'Isola, dove i fenomeni assumeranno carattere di maggiore persistenza; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati"

Intanto, resteranno chiuse le scuole anche domani, martedì 12 novembre, nei comuni di Acireale, Aci Sant'Antonio, Viagrande, Catania città, Buccheri, Misterbianco, Belpasso, San Giovanni La Punta, Motta Sant'Anastasia (provincia di Catania). Lezioni sospese anche a Messina. Ma l'elenco è in aggiornamento e potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Maltempo, allerta meteo arancione su settori della Sicilia e scuole chiuse

Sempre per domani è stata dichiarata allerta meteo arancione su altri settori della Sicilia, che sono i seguenti:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto.

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto. Moderata criticità per rischio temporali (allerta arancione):

Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico. Moderata criticità per rischio idrogelogico (allerta arancione):

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto.

Le scuole resteranno chiuse domani a Siracusa, Floridia, Priolo Gargallo, Noto, Avola e Solarino.

Allerta meteo gialla: l'elenco delle regioni a rischio

Infine, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla sui settori delle seguenti regioni:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; : Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Meteo, le previsioni per domani martedì 12 novembre

Secondo le previsioni meteo, dalla serata di oggi, lunedì 11 novembre una massa d'aria fredda irromperà sull'Italia dando il via ad una fase instabile con piogge battenti soprattutto al Sud e un calo generale delle temperature. Si vedranno a partire da domani anche nevicate sulle Alpi sui settori più occidentali dell'arco alpino.