Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani sabato 21 dicembre: le regioni a rischio

Eleonora Panseri

Nelle prossime ore si faranno sentire ancora gli effetti della perturbazione che ha portato sull'Italia precipitazioni e vento forte. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto e pubblicato sul proprio sito un'allerta arancione per rischio idraulico, sabato 21 dicembre, su parte dell'Emilia-Romagna, allerta gialla invece su 7 regioni. Di seguito tutti i dettagli.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna per sabato 21 dicembre

Domani, sabato 21 dicembre, disposta l'allerta arancione per rischio idraulico su parte dell'Emilia-Romagna, riferita alla previsione della propagazione delle piene dei fiumi Secchia ed Enza, come si legge sul bollettino pubblicato sul proprio sito dal Dipartimento della Protezione Civile:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura modenese

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

La Protezione Civile, sulla base delle previsioni disponibili, ha anche disposto un'allerta gialla su sette regioni per temporali, rischio idraulico e idrogeologico. Le regioni interessate dall'avviso sono: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sicilia, Umbria. Di seguito i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale;

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola;

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale; Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Bassa collina e pianura romagnola; Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale; Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Marche: Marc-5, Marc-3;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico;

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino.

Foto Dipartimento Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani sabato 21 dicembre

Per la giornata di domani, sabato 21 dicembre, atteso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord, mentre al Sud è prevista un'alternanza tra sole e nuvole al Sud e Isole Maggiori, con isolate piogge residue su Calabria Meridionale, nord della Sicilia e Sardegna Meridionale.

Qualche nevicata sui rilievi siciliani, in particolare oltre i 1200-1300 metri. Intensi venti di Maestrale al Sud e Isole. Le temperature massime saranno in leggero rialzo nel medio versante tirrenico e in Sardegna, in calo altrove.