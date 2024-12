video suggerito

Maltempo in arrivo con tempeste di vento e neve a bassa quota nel weekend e a Natale: le previsioni meteo L’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la quinta del mese di dicembre, porterà a un radicale cambiamento delle condizioni meteo che si estenderà anche a Natale. Attese raffiche di vento, in alcuni casi oltre i 100 km/h, e un calo delle temperature, con valori sotto le medie, che riporterà la neve su Alpi e Appennini, anche a bassa quota. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

L'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la quinta del mese di dicembre, porterà a un radicale cambiamento delle condizioni meteo che è probabile si estenda anche al Natale. Sono attese raffiche di vento, in alcuni casi oltre i 100 km/h, e un calo delle temperature, con valori anche sotto le medie, che riporterà la neve su Alpi e Appennini, anche a bassa quota.

Nel fine settimana potrebbe esserci un miglioramento al Centro-Nord, ma solo temporaneo, che precederà l'arrivo di un altro fronte freddo tra la fine di domenica e l’inizio della settimana di Natale.

Sulla base di queste previsioni, per la giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, la Protezione Civile ha inoltre disposto un'allerta meteo gialla su 10 regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lazio, Campania Basilicata, Calabria e Sicilia.

Tempeste polari nel weekend: dove e quando arrivano maltempo e allerta vento

A partire dalla giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, il maltempo torna ad investire l'Italia. Sono infatti previste raffiche di vento, fino a burrasca, in gran parte dell'Italia: in particolare, sulla Sardegna, in estensione a Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, con mareggiate lungo le coste esposte.

Raffiche di burrasca o burrasca forte sono attese anche su Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincie Autonome di Bolzano e Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, in estensione a Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte.

Neve a bassa quota e freddo anche a Natale: le zone coinvolte

Oggi, venerdì 20 dicembre, si verificherà anche un sensibile calo delle temperature, che scenderanno sotto la media e porteranno precipitazioni nevose a quote basse, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.

Si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 600-800 metri sugli Appennini di Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, qui con apporti al suolo moderati fino ad abbondanti, e Molise e con locali sconfinamenti a quote inferiori.

Anche in Trentino Alto Adige in nottata, con il transito del nuovo fronte freddo, in diverse zone arriveranno fino a circa 600 metri. In Friuli-Venezia Giulia, invece, la quota neve sarà in calo fino a 600-700 metri.