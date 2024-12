video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrico domani 20 dicembre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco le regioni interessate.

A cura di Davide Falcioni

La perturbazione che oggi ha interessato le regioni settentrionali e parte di quelle tirreniche si sposterà domani verso quelle centro-meridionali. L'aria fredda che spingerà il fronte verso sud favorirà il ritorno della neve in Appennino fino a quote collinari sul settore centro-settentrionale, inferiori a 1000 metri al Sud. In questo quadro la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, venerdì 20 dicembre 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-4

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani 20 dicembre

Nelle regioni del nord Italia previste per domani schiarite sin dal mattino al Nordovest, Lombardia, ovest Emilia e Trentino, rovesci su basso Friuli, Veneto e Romagna con neve anche abbondante in Appennino dai 400/600m ma con fenomeni in calo e tendenza a schiarite da ovest. Al Centro piogge e rovesci al mattino su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e interne abruzzesi. In giornata fenomeni in graduale attenuazione sulle regioni tirreniche a partire dalla Toscana, ma intensificazione dell'instabilità sul versante adriatico. Neve in Appennino oltre i 500/700m, anche abbondante sui rilievi marchigiani e abruzzesi. Al Sud piogge e rovesci anche temporaleschi al mattino su Campania e Calabria tirrenica, fenomeni in rapida estensione a Lucania, Puglia e centro-nord Sicilia e neve in calo sull'Appennino fino a 700/800m, 900m sui rilievi della Sicilia. Qualche pioggia in transito anche in Sardegna. Temperature in calo al Centro-Sud con massime sugli 11/13°C sulle coste dell'Italia centrale, anche inferiori sulle pianure interne, fino a 12/16°C al Sud.