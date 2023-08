Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 5 agosto per temporali: le 16 regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani, sabato 5 agosto, un avviso di allerta meteo arancione sul Veneto e un altro di allerta meteo gialla su un totale di 16 Regioni per rischio temporali: il ciclone Circe transita ancora sull’Italia portando rovesci, grandinate e calo delle temperature da Nord a Sud.

A cura di Ida Artiaco

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, complice il passaggio del ciclone Circe (e il successivo arrivo della tempesta Patricia) che sta portando temporali anche di forte intensità, grandinate e un generale calo termico sulla Penisola. Dopo il Nord, anche al Centro Sud arriverà la pioggia. Per questo la Protezione civile ha diramato per domani, sabato 5 agosto, avvisi di allerta meteo arancione e gialla sulle Regioni più a rischio.

Come reso noto dal Dipartimento sul proprio sito internet, l'allerta riguarderà in pratica quasi tutta Italia: un avviso di allerta meteo arancione per rischio temporali è stata dichiarata per il 5 agosto per il Veneto, mentre l'allerta gialla è stata diramata per settori di Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e ancora Veneto sia per rischio temporali, che per rischio idraulico e idrogeologico (solo per il Trentino Alto Adige).

Allerta meteo arancione per rischio temporali domani 5 agosto in Veneto

Domani, venerdì 5 agosto, il maltempo colpirà in maniera intensa il Veneto, regione per la quale la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per rischio temporali. I settori interessati sono i seguenti: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta gialla in 16 regioni domani sabato 5 agosto

Sono invece in totale 15 le Regioni per quale la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla. Ecco, di seguito, tutti i settori più a rischio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta Gialla):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Lombardia: Alta pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto: Alto Piave.

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria;

Toscana: Etruria, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

Le previsioni meteo per domani 5 agosto

Secondo le previsioni meteo, il primo weekend di agosto sarà all'insegna del maltempo, a discapito degli italiani che si metteranno in viaggio verso le mete delle vacanze estive. Domani, sabato 5 agosto, il ciclone Circe sarà ancora in transito sul nostro Paese. Il tempo sarà ancora instabile al Nord, soprattutto al mattino, quando sono previsti rovesci anche forti specie sui settori orientali. Ma la perturbazione colpirà anche il Centro e il Sud, dove arriveranno temporali anche violenti e u calo termico che porterà le temperature giù fino a 10 gradi centigradi.