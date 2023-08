Weekend di maltempo e allerta meteo sull’Italia, in Friuli Venezia Giulia pioggia e alberi sradicati Col ciclone Circe attesi temporali, grandinate, forte vento e mareggiate lungo le coste. Oggi allerta meteo arancione su Lombardia e Marche, gialla in altre regioni. In Friuli Venezia Giulia alberi sradicati e allagamenti.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

Maltempo con allerta meteo da Nord a Sud oggi, venerdì 4 agosto: il cosiddetto ciclone Circe colpirà l'Italia portando temporali, grandinate, forte vento e mareggiate lungo le coste. I fenomeni riguarderanno prima le regioni settentrionali, a rischio soprattutto la Lombardia in queste ore, ma poi le piogge si estenderanno anche alle regioni centrali, in particolare sull'Adriatico e sulle Marche.

Al Sud invece previsto ancora sole e caldo, in Puglia ci potrebbero essere anche picchi di 37 gradi e in Sicilia di 34. Ma poi le cose cambieranno anche nelle regioni meridionali. Quella di oggi, secondo le previsioni meteo, è la prima di tre giornate che rappresenteranno una parentesi autunnale in questa calda estate: oltre al maltempo è previsto un brusco calo delle temperature, in alcuni casi anche superiore ai dieci gradi.

Maltempo con allerta meteo oggi in 12 regioni

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto la Protezione civile ha valutato per oggi, venerdì 4 agosto, allerta arancione nelle Marche e su gran parte della Lombardia. Inoltre è stata valutata allerta gialla su Lazio, Umbria, Abruzzo, settori di Toscana, Marche, parte di Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e Lombardia. Il Comune di Milano ha vietato l'accesso nelle aree verdi non recintate e oggi chiude i cimiteri e i mercati collocati sotto gli alberi.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia: decine di interventi della Protezione civile

Decine gli interventi della Protezione civile in queste ore in Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo. Nella serata di ieri il maltempo ha colpito la zona del Pordenonese dove, in tre ore, sono caduti 98 mm di pioggia a Saletto e Resiutta, 130 mm totali a Saletto, 64mm in un'ora a Moggio Udinese, 50 mm in un'ora a Zompitta, 50 mm in tre ore a Vivaro. Misurate raffiche di vento a quasi 90 km/h.

Le diverse celle temporalesche che hanno interessato la regione nel pomeriggio e in serata ha provocato eventi di caduta alberi e locali allagamenti, interruzione della viabilità e danni alle linee elettriche con blackout. Nell’area di Porcia si segnalano anche scoperchiamento di edifici e allagamenti. Da questa sera è atteso un nuovo peggioramento con piogge più diffuse in genere abbondanti ma con minore probabilità di temporali forti.