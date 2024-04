video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 1 maggio: le regioni a rischio Maltempo con piogge e temporali domani, mercoledì 1 maggio. Sarà allerta meteo gialla in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Valle d'Aosta, Piemonte, Abruzzo, Molise e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Maltempo con piogge e temporali su gran parte dell'Italia nella giornata di domani, mercoledì 1 maggio, tanto che la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in dieci regioni. Una vasta saccatura, che si estende dal Nord Atlantico verso la Penisola Iberica, tenderà a portarsi gradualmente verso l'Italia, avviando una spiccata fase di maltempo ad iniziare dai settori di nord-ovest e dai settori tirrenici.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di mercoledì 1 maggio allerta meteo gialla in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e su buona parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Abruzzo, Molise e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile viene pubblicato il bollettino di criticità con le allerte meteo. Per la giornata di domani, di allerta meteo gialla in 10 regioni, è il seguente:

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Marche : Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Alto Volturno – Medio Sangro Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Pianura Torinese e Colline, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Medio Tevere

Chiani – Paglia, Medio Tevere Valle d'Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Meteo, le previsioni per domani 1 maggio

Le previsioni meteo di domani 1 maggio, festa dei Lavoratori, indicano tempo instabile sulla Penisola. Un vortice ciclonico attraversa la penisola pilotando una perturbazione. Attese precipitazioni diffuse, spesso temporalesche, al Nordovest, in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, localmente sulla Campania e in Calabria. Dal pomeriggio peggiorerà anche al Nordest con precipitazioni più diffuse e forti in serata e nottata.