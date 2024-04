video suggerito

Meteo, maltempo il primo maggio con temporali e calo termico: ecco dove, le previsioni di Sottocorona Ritorna il maltempo sull’Italia per il primo maggio, questo mese inizierà con temporali e calo termico. Nei prossimi giorni, in particolare mercoledì 1, pioggia e neve torneranno a interessare diverse regioni del nostro Paese. A dirlo a Fanpage.it è il meteorologo Paolo Sottocorona. Dove sono attesi e quando tornerà il sole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mese di Maggio si apre con il ritorno del maltempo: dopo qualche giorno di tregua, sono infatti attese piogge anche intense e un nuovo calo termico per il primo maggio. Una situazione che continuerà per tutto il ponte e fino alla fine della settimana. A partire dalla prossima, invece, dovrebbero tornare condizioni meteo più stabili.

A dirlo è il meteorologo e divulgatore Paolo Sottocorona che a Fanpage.it spiega: "Circa 15 giorni fa abbiamo avuto un weekend con temperature molto elevate e decisamente precoci rispetto al periodo perché eravamo a metà aprile. Dopodiché c'è stato inevitabilmente un passo indietro e, oltre al maltempo, abbiamo avuto temperature decisamente più basse".

"Durante lo scorso ponte, quello del 25 aprile, c'è stata poi una tendenza al miglioramento su molte zone, con il ritorno di valori normali per il periodo. – prosegue l'esperto – Ma adesso, per questo 1° maggio, il tempo peggiorerà di nuovo e le temperature inevitabilmente scenderanno, anche se non ci saranno crolli".

Dove sono previsti temporali, pioggia e neve mercoledì 1 maggio: le previsioni meteo

Nella giornata di domani, martedì 30 maggio, "il tempo comincerà a peggiorare soprattutto al Nord-Ovest e sulla Sardegna, meno sulle altre zone. Ma inizieranno a comparire piogge sparse anche sulle zone interne e sull'Appennino centrale".

"Mercoledì 1 maggio, invece, avremo una situazione di maltempo forte al Nord-Ovest e sulle regioni centrali. Andrà leggermente meglio al Nord-Est, al Sud e sulle Isole", precisa Sottocorona.

Come ci spiega ancora il meteorologo, sull'Appennino in questi giorni potrebbe nevicare a quote abbastanza alte, sopra i 1600 metri, mentre sulle Alpi, dove le temperature sono più basse, "con questo maltempo sicuramente nevicherà a quote medio-alte tra domani e mercoledì, anche con una buona quantità di neve".

"Ed è un fatto positivo – osserva l'esperto – non tanto per ragioni di turismo, visto che potrebbe prolungare di una settimana la stagione, ma perché sarà acqua messa via per la stagione estiva".

Atteso nuovo calo delle temperature, ecco quando

Nei prossimi giorni si attende quindi un nuovo calo delle temperature. "Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 aprile abbiamo avuto minime di 15-16 gradi e massime di 25-26, per il 1 maggio avremo invece minime intorno ai 12 gradi e massime di 20 circa, che scenderanno ancora un poco dove ci saranno più piogge. E questo calo si manterrà per tutta la settimana", spiega ancora Sottocorona

Il problema delle temperature, osserva l'esperto, è che in queste situazioni salgono e scendono facilmente sopra e sotto la media. "Le possiamo definire ‘instabili‘, non tanto rispetto alla norma, ma alle nostre aspettative. La primavera graduale non c'era neanche 20 anni fa, il famoso: ‘Non ci sono più le mezze stagioni, signora mia', su cui si ironizza, era abbastanza vero già allora. Le stagioni di passaggio, primavera e autunno, sono sempre state un po' irregolari e lo sono anche oggi".

Meteo, quanto durerà l'ondata di maltempo e quando torna il sole

"Nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 maggio questa fase di maltempo si attenuerà", prosegue ancora Sottocorona. "Avremo ancora dell'instabilità ma il tempo non sarà così marcatamente perturbato".

Anche nel weekend di sabato 4 e domenica 5 maggio, il meteo sarà in miglioramento, con temperature che torneranno in linea con i valori della stagione. "Ma per avere una ripresa – conclude – bisognerà aspettare la prossima settimana".