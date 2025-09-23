Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 24 settembre: le regioni a rischio

Temporali e nubifragi si spostano anche a sud senza lasciare il nord e per domani 24 settembre la Protezione Civile ha valutato un’allerta meteo arancione su Veneto e gialla per temporali su quindici regioni.

Il maltempo si sposta sempre di più verso il sud dell’Italia senza lasciare il centro nord. Per domani, mercoledì 24 settembre, è ancora allerta meteo arancione e gialla per temporali e rischio idraulico e idrogeologico su quindici regioni. La Protezione civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello di ieri, valutando per domani una allerta arancione in alcuni settori del Veneto e una allerta gialla sui restanti settori della regione e su altre 14 regioni.

Maltempo, domani allerta meteo arancione in Veneto e gialla in 15 regioni

Responsabile di questa ondata di nubifragi e temporali, che hanno già causato allagamenti e danni diffusi, è una perturbazione di origine atlantica che sta interessando il nostro Paese. Masse d’aria umide e instabili hanno interessato, prima le regioni settentrionali e poi quelle centrali e meridionali, con fenomeni localmente di forte intensità che persisteranno anche nelle prossime ore. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 24 settembre, una allerta arancione sul Veneto orientale e Allerta Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Bollettino e la mappa completa di tutte le allerte e Criticità Meteo per domani 24 settembre:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Etruria-Costa Sud, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Meteo, le previsioni per domani 24 settembre

Per domani 24 settembre le previsioni meteo indicano cielo molto nuvoloso da nord a sud con rovesci e temporali diffusi su quasi tutte le regioni fin dal mattino. Fenomeni particolarmente intensi attesi sul Triveneto e sulle regioni tirreniche del centro sud. Nel corso del giorno le piogge si estenderanno al meridione prima di attenuarsi progressivamente in serata al centro nord. Temperature massime in diminuzione ovunque ma in maniera più consistente al centro nord.