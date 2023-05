Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 5 maggio: le regioni a rischio Altra giornata di maltempo domani 5 maggio sull’Emilia Romagna, già duramente colpita nella giornata di ieri: prevista un’allerta meteo arancione e gialla della Protezione civile. Coinvolta anche parte della Lombardia.

A cura di Biagio Chiariello

È ancora l'area dell'Emilia Romagna quella più a rischio maltempo nella giornata di domani, 5 maggio. Dopo l‘alluvione di ieri che ha messo in ginocchio l'intera regione facendo anche due morti a Fontanelice e Castel Bolognese, nelle ultime ore la situazione a livello meteorologico ha visto un miglioramento.

Tuttavia anche per le prossime 24 ore la Protezione civile sul suo sito ha segnalato una allerta meteo di colore arancione e di colore giallo su alcune aree dell'Emilia Romagna e per un parte della Lombardia.

Allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna

Sul portale web della Protezione civile ogni giorno viene pubblicato il bollettino di criticità: quello per la giornata di domani 5 maggio riporta una allerta meteo arancione per rischio idraulico nei seguenti settori dell’Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola; mentre per rischio idrogeologico per i settori Collina bolognese e Alta collina romagnola.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna

Sono invece due le regioni interessate da allerta meteo gialla domani. Pe rischio idraulico alcune aree della stessa Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese; e una parte della Lombardia: Bassa pianura orientale. Mentre per rischio idrogeologico: Bassa collina e pianura romagnola

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola

Meteo, le previsioni per domani 5 maggio

Già dalla giornata odierna è prevista una rimonta dell'alta pressione africana su quasi tutta Italia con tempo più soleggiato e temperature in deciso aumento, secondo gli esperti de Ilmeteo.it. Quindi il tempo domani sarà bello e soleggiato in gran parte del Paese.

Nuvolosità irregolare sulle aree montuose; da segnalare al mattino annuvolamenti sparsi tra il nord-est della Sicilia e il basso versante tirrenico della Calabria. Nel pomeriggio isolati e brevi rovesci di pioggia sulle Alpi e sull’Appennino meridionale della Calabria.