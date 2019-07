Il maltempo che si è abbattuto con forza sulla regione Veneto ha provocato un grave incidente nella laguna di Venezia, dove proprio a causa della pioggia e del forte vento un'imbarcazione di tipo kayak è stata rovesciata. Le cinque persone a bordo sono finite in acqua e per diversi minuti si è temuto il peggio visto che una di loro risultava dispersa. Le immediate ricerche da parte dei vigili del fuoco però si sono concluse nel migliore dei modi. Il giovane infatti è stato recuperato vivo e senza grosse conseguenze. È successo nel pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio, tra le isole di Murano e Burano. Sul posto per portare avanti le ricerche, erano accorsi in poco tempo i vigili del fuoco con i sommozzatori e gli uomini della Capitaneria di Porto.

Secondo una prima ricostruite del fatto, tutto sarebbe avvenuto a causa del forte vento. Una ragazza sarebbe finta in acqua e un giovane si sarebbe subito tuffato per soccorrerla senza però riuscire a raggiungerla. Gli altri amici hanno lanciato l'allarme e I vigili del fuoco, insieme alla guardia costiera, hanno avviato subito le ricerche. Dopo diversi minuti si è scoperto che la ragazza era già in salvo, in un isolotto nei pressi dell'aeroporto. Poco dopo è stato localizzato e tratto in salvo anche l'uomo e d entrambi son stati portati a terra.