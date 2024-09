video suggerito

Maltempo a Foggia, morto vigile del fuoco Antonio Ciccorelli: travolto dall’acqua per salvare altre vite Il caporeparto Antonio Ciccorelli è morto dopo essere stato travolto dall’acqua mente era con i colleghi sulla Strada provinciale 30, tra San Severo e Torre Maggiore. Il pompiere avrebbe compiuto 60 anni tra un mese ed era prossimo alla pensione: “Morto per portare in salvo altre vite”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Corpo nazionale dei vigili del fuoco in lutto: un vigile del fuoco è morto nelle scorse ore nel Foggiano mentre era impegnato nei soccorsi alla popolazione colpita dal maltempo. Il caporeparto Antonio Ciccorelli è morto dopo essere stato travolto dall’acqua mente era con i colleghi sulla Strada provinciale 30, tra San Severo e Torre Maggiore. Il pompiere era stato chiamato a soccorrere alcune persone rimaste bloccate nelle auto impantanate nell'acqua nella serata di martedì ma la vettura di servizio è stata a sua volta travolta e trascinata via dalla piena di un torrente.

Antonio Ciccorelli, 59 anni, è rimasto bloccato nell’abitacolo del fuoristrada senza trovare scampo. Il corpo della vittima è stato recuperato senza vita dai colleghi solo dopo una notte di ricerche. Il cadavere era stato trascinato via ed è stato rinvenuto solo nelle prime ore di mercoledì in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena.

Il pompiere deceduto era un caporeparto e faceva parte del gruppo dei Vigili del fuoco partito da Foggia per soccorrere i tanti automobilisti rimasti bloccati dalla vera e propria bomba d’acqua che martedì sera si è abbattuta sulla provincia di Foggia allagando box, scantinati e sottopassi. Come spiegano dai vigili del fuoco, erano 25 i pompieri che erano stai inviati con vari mezzi in in soccorso degli automobilisti in panne.

Antonio Ciccorelli era su un fuoristrada con un collega quando un torrente in piena li ha travolti improvvisamente. Il collega è riuscito ad uscire all’ultimo minuto e si è salvato. L’uomo è stato poi recuperato e trasportato in ospedale a San Severo per le cure del caso ma non è grave. È stato lui a lanciare l’allarme e a far scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto son accorsi subito i colleghi da tutti i distaccamenti e da Foggia è partito anche il nucleo fluviale per le ricerche del disperso che purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi.

La tragedia ha sconvolto tutti i colleghi del pompiere che avrebbe compiuto 60 anni tra un mese ed era prossimo alla pensione. “Ad Antonio va il nostro ringraziamento incondizionato. Morire per portare in salvo altre vite rappresenta un gesto di altruismo e dedizione di grande valore” scrivono i sindacati.