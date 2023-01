Mal di testa e febbre alta, Liberato muore a 17 anni nel giro di poche ore: “Sospetta meningite” Lutto a Sulmona per la morte improvvisa di Liberato Passoforte: il ragazzo a 17 anni sarebbe stato colpito, secondo i medici, da una meningite pneumococcica ma conferme potranno arrivare solo dagli esami disposti dalla Asl. Oggi i funerali.

A cura di Ida Artiaco

Foto da Facebook.

Sulmona è sotto choc per la morte improvvisa di un ragazzo di soli 17 anni, Liberato Passoforte, dovuta, come riporta la stampa locale, ad una sospetta meningite. L'adolescente si era sentito male sabato scorso: manifestava mal di testa, febbre alta e stanchezza. Dopo qualche ora i genitori, preoccupati, lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona.

Qui la situazione è precipitata rapidamente. I medici hanno disposto in seguito il ricovero nel Reparto di Rianimazione, dove è scattato il protocollo di emergenza. Il ragazzo è stato sottoposto a terapia intensiva, ma la situazione è risultata critica fin da subito. Così il 17enne, alla fine, non ce l’ha fatta.

Come riporta il quotidiano Il Centro, riferendo di fonti ospedaliere, Liberato sarebbe stato colpito da meningite fulminante pneumococcica, non contagiosa ma letale per chi la contrae. Tuttavia, la conferma arriverà solo nei prossimi giorni con i risultati delle indagini colturali e dagli esami istologici disposti dalla Asl.

Leggi anche Il Soccorso Alpino spiega come evitare il pericolo valanghe e come equipaggiarsi per ridurre i rischi

Liberato, che in passato aveva avuto altri problemi di salute, poi superati, frequentava l’Istituto Alberghiero di Sulmona. Alle 15 di oggi, martedì 10 gennaio, sono in programma i funerali nella Chiesa di San Giovanni da Capestrano, nella frazione di Cantone, tra Sulmona e Introdacqua.

Sconvolta la comunità locale: centinaia, fin da ieri sera, i messaggi di cordoglio apparsi sui social network, con preghiere e pensieri per l'anima del ragazzo. Già questa mattina prima di andare a scuola, tanti amici sono passati a dare un ultimo saluto Liberato nella camera ardente allestita nella casa funeraria Caliendo-Celestial.

La meningite pneumococcica è la seconda forma più comune dopo la meningite da meningococco, soprattutto negli adulti. Esordisce in maniera improvvisa con un quadro clinico caratterizzato da febbre e letargia. La prognosi è letale nel 34% dei casi.