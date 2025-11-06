Mal di pancia e vomito, in 11 finiscono intossicati in ospedale dopo aver mangiato sushi in un ristorante a Jesi

Undici persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato sushi in un ristorante giapponese di Jesi (Ancona). Stanno bene e sono stati dimessi con terapia domiciliare dopo la paura: “Siamo stati tutti male con il vomito, mal di pancia e bruciore allo stomaco per due giorni. Un male incredibile”.

Immagine di repertorio

Mal di pancia, bruciore di stomaco e vomito. In 11 sono finiti in ospedale dopo aver mangiato sushi in un ristorante di Jesi (Ancona) con sintomi da intossicazione alimentare. La conferma è arrivata poi con la diagnosi dei medici dell’ospedale Carlo Urbani, che hanno accolto i pazienti, riscontrando loro tossinfezione alimentare.

Le 11 persone in questione avevano tutte mangiato sushi nello stesso ristorante giapponese in via Cartiere Vecchie, lo Yi Sushi, nel weekend. Sono stati accompagnati, separatamente, da amici e conoscenti al pronto soccorso dopo aver manifestato i primi sintomi dell'intossicazione. I sanitari dopo aver visitato i pazienti li hanno dimessi con una terapia domiciliare. Le cause potrebbero essere varie, tra cui la contaminazione da batteri o parassiti come l’Anisakis, spesso responsabile di patologie che vengono contratte dopo l'ingestione di pesce crudo o poco cotto se contaminato.

Nel frattempo è partita la segnalazione all’Ast che ha avviato le ispezioni del caso nel locale, che aveva aperto da una sola settimana. I gestori hanno mostrato collaborazione per fare chiarezza sull’accaduto. Ma intanto resteranno chiusi fino a venerdì prossimo, in attesa dei risultati degli accertamenti effettuati. "A seguito di alcune recensioni negative ricevute che parlano di ’intossicazione alimentare’ dopo una cena nel nostro locale, abbiamo ritenuto opportuno richiedere all’Ast dei controlli presso la nostra struttura: saremo chiusi fino a venerdì prossimo e riapriremo, se tutto è nella norma come noi crediamo, sabato 8 novembre. Diamo la nostra disponibilità a chiunque abbia segnalato le problematiche a contattarci, restiamo a disposizione", hanno fatto sapere i gestori.

"Noi siamo stati domenica a pranzo, eravamo in 7, lunedì siamo stati tutti male con il vomito, mal di pancia e bruciore allo stomaco per due giorni. Un male incredibile. Dopo tutte le medicine che mi ha dato il dottore il vomito si è fermato, però non mangio niente da due giorni e anche adesso ho paura perché lo stomaco continua a far male", ha raccontato invece una donna al Resto del Carlino.