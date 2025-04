video suggerito

Maestra porta alunni sulla riva del fiume e trova cadavere di una donna: scoperta shock a Chiavari La vittima è una giovane ragazza asiatica di cui però al momento non si conosce ancora l’identità. La maestra si è accorta della presenza del corpo esanime della donna riverso nel fiume Entella dove aveva portato gli alunni per studiare la fauna del parco fluviale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una gita di istruzione di una scolaresca ligure ha portato alla terribile scoperta del cadavere di una donna nella mattinata di oggi a Chiavari, nella città metropolitana di Genova. Il terribile rinvenimento venerdì sulle rive del fine Entella, in località Caperana, dove una maestra questa mattina aveva portato i suoi alunni per studiare la fauna del parco fluviale.

Insegnante e alunni erano da poco giunti sul posto quando la maestra si è accorta della presenza del corpo esanime della donna riverso nel fiume. Immediata la richiesta di soccorso ai numeri di emergenza e l’intervento sul posto delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La zona è stata quindi isolata e la scolaresca allontanata mentre i pompieri recuperavano il cadavere.

La vittima è una giovane ragazza asiatica di cui però al momento non si conosce ancora l'identità. Sul posto è accorso anche il medico legale per un primo esame esterno del cadavere in attesa dell’autopsia che probabilmente verrà disposta dal pm nelle prossime ore.

Leggi anche A Pompei scoperto il rilievo funebre di una coppia nella necropoli di Porta Sarno

Solo l’esame post mortem infatti potrà dare indicazioni sulle cause di morte della donna che, in base alle condizioni del corpo rinvenuto, si ipotizza possa essere deceduta probabilmente nelle ultime ore. Intanto la polizia di Chiavari ha avviato gli accertamenti del caso per risalire all’identità della donna e per ricostruire cosa si accaduto nelle ore precedenti al rinvenimento del cadavere.