Madre Aderita Guidolin è la suora più anziana d’Italia: ha 108 anni e parla arabo Madre Aderita Guidolin, 108 anni, è la suora più anziana d’Italia. Missionaria in Africa ricorda ancora qualche frase in arabo: “Oggi prego per tutti quelli che soffrono”.

A cura di Elia Cavarzan

"Ho avuto la vocazione a 17 anni", racconta suor Aderita Guidolin, "dal giorno della consacrazione sono passati ottantasette anni". Originaria di Galliera Veneta, madre Adelina ha da poco raggiunto il traguardo dei 108 anni presso la casa di riposo Don Luigi Maran a Villafranca Padovana. È la suora più anziana d'Italia. E nonostante l'età, la mente le regala ancora i ricordi di una vita trascorsa tra i poveri dell'Africa e i bisognosi del Veneto.

"Quando ero missionaria in Egitto", racconta a Fanpage.it, "parlavo bene l'arabo perché era l'unica lingua che si usa lì. Mi ricordo ancora come si dice buongiorno e ci vediamo domani mattina", spiega suor Aderita Guidolin. Dopo aver prestato il suo aiuto nel Sud del mondo non ha voluto rallentare il suo slancio verso il prossimo ed è tornata a Padova per lavorare in casa famiglia.

Una vita al servizio degli altri. Una vita contemplativa raccolta nella preghiera. "Ho sempre pregato tanto. Anche adesso con il virus, continuo a pregare perché se ne vada via", ci racconta. La sua vita contemplativa non è mai rimasta però indifferente a quello che le accadeva attorno. Soprattutto durante il secondo conflitto mondiale quando perse suo fratello Dante.

"Chiesero a mio fratello Dante se voleva scendere in paese per dare una mano a raccogliere i feriti e portali in ospedale. Mia mamma non voleva, diceva che era pericoloso. Ma lui non si tirò indietro ed andò. Fu così che gli spararono e perse la vita", il suo ricordo. Oggi le è rimasto un ultimo desiderio, e lo svela poco prima di congedarsi dall'intervista: "Dopo 108 anni di vita vorrei tanto vedere il volto del Signore".