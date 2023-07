Lupo attacca coppia di fidanzati in spiaggia a Vasto: i due ragazzi feriti a gambe e braccia A Vasto Marina (provincia di Chieti, in Abruzzo) una coppia di fidanzati è stata attaccata da un lupo. Non è il primo avvistamento nella zona.

A cura di Giusy Dente

Spiacevole disavventura per una coppia di Vasto Marina, due giovani fidanzati di 20 e 18 anni originari di Lucera. I due hanno raccontato di essere stati aggrediti da un lupo, mentre erano in spiaggia nella tarda serata del 27 luglio. Le conseguenze dell'attacco sono ben visibili sui loro corpi: entrambi hanno riportato delle ferite.

Lupo attacca coppia in spiaggia

La storia arriva da Foggia Today, che ha raccolto la testimonianza di una coppia di Vasto Marina (provincia di Chieti, in Abruzzo). Il ventenne e la diciottenne sono stati aggrediti da un lupo mentre erano in spiaggia per una romantica passeggiata notturna in riva al mare. Si tratterebbe, stando alle parole del ragazzo, di un animale grigio-nero di medie dimensioni.

A nulla è servito cercare riparo dietro un lettino: "L'ho preso per farmi scudo indietreggiando lentamente così da non ricevere altre lesioni – ha raccontato il ventenne – La mia compagna è riuscita a fuggire, ma l'animale, dopo una trentina di minuti, l'ha raggiunta e l'ha morsa all'avambraccio e a un gluteo. Ho sentito le urla e le lacrime in lontananza".

Ci è voluto molto per seminare l'animale e mettersi in salvo, sulla statale. "Abbiamo chiamato il 118 e ci siamo fatti ricoverare in ospedale" ha continuato la vittima nel suo racconto. In ospedale i due sono giunti feriti e sanguinanti. Sono stati necessari diversi punti di sutura: sei alla gamba sinistra e due alla destra per lui, tre sull'avambraccio e quattro sul gluteo per lei.

Gli avvistamenti di lupi spaventano

Non è la prima volta che a Vasto vengono avvistati i lupi (o presunti tali). Si è verificato un altro episodio solo pochi mesi fa: un uomo ha raccontato di averne incontrato uno di ritorno da una serata a casa di amici. E in precedenza ci sono stati altri casi lungo la costa, ma mai è stata confermata la natura dell'animale: un lupo o un cane inselvatichito? Proprio il mese scorso il sindaco Francesco Menna nonché presidente della Provincia di Chieti ha convocato una riunione urgente per discutere la questione seriamente, date le numerose testimonianze degli abitanti della zona, spaventati dal numero crescente di aggressioni.