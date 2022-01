L’uomo più ricco del mondo è Elon Musk: patrimonio da 270 miliardi di dollari Secondo la classifica Billionaires Index di Bloomberg, il fondatore di Tesla ha scavalcato il fondatore di Amazon Jeff Bezos. La famiglia Ferrero prima in Italia ma in 37esima posizione.

A cura di Antonio Palma

Con un patrimonio personale da 270 miliardi di dollari Elon Musk chiude il 2021 da uomo più ricco del mondo. Secondo la classifica Billionaires Index di Bloomberg, il fondatore di Tesla in questo ultimo anno è riuscito ad accumulare un patrimonio di oltre 114 miliardi di dollari, scavalcando così in classifica il fondatore di Amazon Jeff Bezos che invece era in testa nella classifica dei Paperdon de peperoni di fine 2020. Musk ha raggiunto così il maggior livello di ricchezza nell’era moderna , al netto dell’inflazione, risultato raggiunto in precedenza soltanto da John D. Rockefeller.

Bezos invece deve accontentarsi, si fa per dire, di un patrimonio da 192 miliardi di dollari. Ad inseguire entrambi, al terzo posto della classifica dei super ricchi, c'è il francese Bernard Arnault. Il proprietario di Lvmh, azienda multinazionale e leader mondiale nel settore del lusso, conta su 178 miliardi di dollari. Scivola al quarto posto e dunque fuori dal podio invece Bill Gates che , dopo il divorzio dalla moglie Melinda, si deve accontentare di 138 miliardi. Più indietro il fondatore di Google Larry Page che è diviso in classifica dall'altro cofondatore Sergey Brin solo dal Ceo di Facebook Mark Zuckerberg. Segue un altro informatico, l'ex ceo di Microsoft Steve Ballmer, poi il magnate Warren Buffett e chiede la classifica dei primi dieci il cofondatore della Oracle Larry Ellison.

Italiani molto lontani dalle prime posizioni. Prima tra i nostri connazionali si conferma la famiglia Ferrero che con un patrimonio di 35,9 miliardi di dollari si colloca in 37esima posizione a livello mondiale con un incremento di 1,75 miliardi in un anno. A seguire ma non troppo distaccato, al trentanovesimo posto, troviamo invece Leonardo Del Vecchio con 34,5 miliardi di patrimonio ma soprattutto un guadagno da 9,75 miliardi. Staccatissimi tutti gli altri super ricchi nazionali: per trovare il terzo bisogna andare oltre la duecentesima posizione, più precisamente al numero 204 dove si trova la famiglia Rocca con 11,1 miliardi, Silvio Berlusconi solo 301esimo con 8,77 miliardi di dollari. Poi Miuccia Prada, 477esima con 5,93 miliardi e Patrizio Bertelli, 479esimo con 5,91 miliardi.

Una classifica che in realtà evidenzia due fattori che stanno diventando sempre più preoccupante: il primo è che i 500 più ricchi del mondo messi insieme superano gli 8.400 miliardi di dollari, cioè più del Pil di ogni Paese del mondo, fatta eccezione per Stati Uniti e Cina; il secondo è che in quest'anno appena trascorso i peperoni hanno aggiunto alle propria casse più di mille miliardi di dollari di valore personale. Tutti primi dieci super-ricchi hanno ormai patrimoni che superano i 100 miliardi di dollari.