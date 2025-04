L’uomo che nascondeva in garage 189mila euro in contanti: così è stato scoperto dalla Polizia di Perugia Un uomo trovato in possesso di 40 chili di cocaina e 189.000 euro in contanti è stato arrestato dopo un controllo a Perugia: i poliziotti, notando un veicolo sospetto, lo hanno fermato lungo il raccordo Perugia Bettolle. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Circa 189.000 euro in contanti oltre a panetti di droga che sul mercato avrebbero fruttato 4 milioni di euro. È la scoperta compiuta dalla Polizia di Stato di Perugia, che ha arrestato un cittadino albanese, classe 1972, incensurato.

A quanto ricostruito, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti per le festività pasquali, la Polizia ha notato, lungo il raccordo Perugia Bettolle, l’uomo a bordo di un’auto sospetta. Il conducente alternava la velocità del veicolo non tenendo un andamento costante e i poliziotti della Squadra Volante hanno deciso di fermarlo per un controllo più approfondito.

A quel punto, mentre l’uomo appariva nervoso e cercava di giustificare la sua condotta con motivazioni poco credibili, la prima scoperta: nell’auto era stato creato un vano sotto il sedile anteriore lato passeggero in cui i poliziotti hanno trovato e sequestrato un “panetto” con della sostanza polverosa bianca che, dai successivi accertamenti del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultato essere cocaina, dal peso di circa un chilogrammo.

Alla luce di questa prima scoperta i successivi controlli dei poliziotti, coadiuvati dal personale della Questura di Parma, si sono spostati in un garage del 53enne a Salsomaggiore. E lì i poliziotti hanno rinvenuto altri 39 panetti contenenti stupefacente, per un peso di oltre 40 chilogrammi, e circa 189.000 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.