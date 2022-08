L’ultimo gesto d’amore di Flavia, investita e uccisa da ubriaco: i suoi organi salvano 4 persone “Prova di eccezionale disponibilità nel dolore”, il ringraziamento dell’Asl di Teramo ai parenti di Flavia Di Bonaventura per aver acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi.

A cura di Antonio Palma

“Una prova di una eccezionale disponibilità in un momento di profondo dolore”, così dall’Asl di Teramo hanno voluto ringraziare pubblicamente i genitori e i parenti di Flavia Di Bonaventura per aver acconsentito all’espianto e alla donazione degli organi della ragazza investita e uccisa da ubriaco mentre era in bicicletta a Roseto, nella mattinata di domenica.

Un gesto d’amore possibile anche grazie alla scelta consapevole che la stessa giovane pittrice 22enne aveva fatto in vita, dando indicazioni precisa in merito.

Le lunghe e complesse operazioni di espianto degli organi sono iniziate ieri sera dopo la dichiarazione di morte clinica e sono andate avanti per tutta la notte fino a questa mattina all’ospedale di Teramo.

Gli organi di Flavia Di Bonaventura contribuiranno a salvare la vita ad altre quattro persone che erano in attesa di un trapianto per poter ritornare a vivere normalmente la loro vita.

Nella sala operatoria dell'ospedale Mazzini di Teramo nelle scorse ore si sono alternate tre diverse equipe mediche, una dall'Aquila, una da Roma e una da Milano, allertate grazie al coordinamento del Centro Nazionale Trapianti. I polmoni di Flavia infatti saranno trapiantati nella Capitale, il fegato nel capoluogo lombardo, mentre un rene andrà all’Aquila e un altro a Bari.

Durate le procedure per valutazione di idoneità degli organi della ragazza si è deciso invece di non trapiantare cornee e cuore a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente mortale.

“È questo il quarto prelievo multi organo avvenuto al Mazzini quest'anno, reso possibile, in primis, per la sensibilità mostrata dalla ragazza, che in vita aveva dato il proprio assenso alla donazione, e dei suoi familiari che hanno dato prova di una eccezionale disponibilità in un momento di profondo dolore” scrivono dall’Asl.

La salma è stata già restituita ai familiari per i funerali di Flavia Di Bonaventura che si svolgeranno giovedì a Roseto degli Abruzzi. Per l’ultimo salito alla ventenne l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. La celebrazione delle esequie si svolgerà a partire dalle ore 16 in piazza della Repubblica, davanti al Municipio.