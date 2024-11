video suggerito

L'ultimo avvistamento con il padre e poi la scomparsa, a Catania si cerca la 28enne Loredana Zedda Si cerca Loredana Zedda, 28enne sarda che è stata vista per l'ultima volta il 22 novembre a Catania. I genitori hanno lanciato un appello a "Chi l'ha visto?".

A cura di Susanna Picone

Di Loredana Zedda, una giovane donna di 28 anni originaria della provincia di Nuoro, non si hanno notizie da più di una settimana. Era venerdì 22 novembre quando la ventottenne è stata vista per l’ultima volta nei pressi della questura di Catania, nel centro della città siciliana, dopo che i genitori avevano già segnalato la sua scomparsa dalla Sardegna.

“Vogliamo solo sapere se Loredana sta bene e di farci avere notizie”, l’appello che i familiari hanno fatto in diretta, nei giorni scorsi, nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai 3. Loredana è alta 1 metro e 60, ha capelli biondi e occhi castani. Al momento della scomparsa – come si legge sul sito della trasmissione di Federica Sciarelli – indossava una giacca leggera nera, una maglia marrone, jeans blu chiaro, scarpe da ginnastica bianche e con sé ha uno zainetto blu dell’Adidas. Ha anche un piercing al naso e un tatuaggio sul braccio destro di un microfono circondato da un pentagramma.

Come ricostruito dalla questura a CataniaToday, c’era una segnalazione secondo cui la 28enne si trovava ricoverata in ospedale dal 19 novembre. Una volta dimessa, è stata accompagnata in questura dalla polizia dove ad attenderla c'era il padre. I due sono andati via insieme ma a quel punto Loredana sarebbe scomparsa. Successivamente i genitori hanno lanciato l’appello anche in tv per rintracciarla. La donna, stando a quanto emerso, non avrebbe con sé né il cellulare né i documenti.