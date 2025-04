Giallo a Ceglie Messapica, Gina Monaco è scomparsa da 10 giorni: le ultime immagini mentre corre

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Ceglie Messapica, in Puglia, dove da circa 10 giorni è scomparsa nel nulla Maria Luigia, detta Gina, Monaco, 60 anni. Del caso si è occupata anche la trasmissione tv Chi l'ha visto? nella puntata andata in onda questa sera.

Stando a quanto ricostruito finora, la donna è sparita domenica 6 aprile dopo aver salutato il marito che si trovava insieme ad un operaio della sua ditta di marmi. Le telecamere di sorveglianza della marmeria che si trova in contrada Moretto l'hanno ripresa per l'ultima volta mentre corre con in mano un sacchetto dell'immondizia "verso il termine della strada". Ma non è mai tornata indietro.

Così, i familiari, preoccupati per il mancato rientro della loro congiunta, hanno allertato le forze dell’ordine. Quando è scomparsa, Gina Monaco indossava un paio di pantaloni e scarpe nere, un giubbotto grigio e celeste e una borsa beige. Il cellulare della donna ha agganciato come ultima cella telefonica quella che si trova in contrada Moretto, proprio dove le telecamere l’hanno inquadrata nelle vicinanze della marmeria.

La mattina di venerdì 11 aprile c’è stata una nuova riunione della cabina di regia organizzata presso la prefettura di Brindisi per la ricerca della donna ed è stato attivato il "piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse".

Disperato il figlio della donna che ai giornalisti della trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha detto: "Abbiamo il cuore distrutto". Le operazioni, intanto, proseguono senza sosta e non c’è pezzo del territorio, compresi i pozzi, di Ceglie Messapica che non venga battuto anche mediante utilizzazione di droni.