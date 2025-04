video suggerito

Padre spara a figlio in casa e lo ferisce, poi cerca di togliersi la vita: entrambi ricoverati a Pisa I colpi di arma da fuoco, partiti da una pistola di piccolo calibro, sarebbero stati esplosi nel giardino della casa di famiglia a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa. Gravissimo il padre, il figlio invece non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Dramma famigliare oggi a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, dove un uomo ha sparato al figlio in casa con una pistola prima di rivolgere l’arma contro sé stesso in un gesto autolesionistico. Entrambi sono rimasti feriti in maniera grave e sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dove sono ora ricoverati. Le due persone coinvolte sono Benedetto Ceraulo di 63 anni, e il figlio Gaetano, di 37 anni.

Secondo le prime notizie, gli spari in casa al culmine di una lite tra padre e figlio i cui contorni però restano ancora tutti da chiarire. Il più giovane che è residente fuori regione, pare fosse tornato dal padre in occasione delle festività pasquali.

I colpi di arma da fuoco, partiti da una pistola di piccolo calibro, sarebbero stati esplosi nel giardino della casa di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il 63enne avrebbe sparato al figlio colpendolo al volto ma in maniera non letale. Mentre il 37enne scappava dalla casa ferito e sanguinante, il padre avrebbe poi rivolto l’arma contro sé stesso facendo fuoco una seconda volta cercando di togliersi la vita.

Il più giovane ha poi raggiunto un bar vicino dove ha chiesto aiuto e lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi immediatamente le forze dell'ordine insieme ai soccorsi medici del 118 che hanno richiesto anche l’intervento dell’elicottero Pegaso del soccorso regionale.

Il più grave è apparso il 63enne che è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. Trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Pontedera invece il figlio che però non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'esatta dinamica di quanto accaduto in casa indagano ora i carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto tra padre e figlio e stabilire il movente degli spari.