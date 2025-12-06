Lucia uccide la figlia disabile e poi si suicida a Corleone, da poco aveva perso il marito: “Dramma inatteso”

Lucia Pecoraro, la 78enne che oggi ha Corleone ha ucciso la figlia Giuseppina prima di suicidarsi, aveva perso il marito Salvatore 8 mesi fa e da allora le due erano seguite dai servizi sociali. Il sindaco: “La situazione sembrava sotto controllo”. Cosa sappiamo.

Aveva perso da poco il marito Lucia Pecoraro, la 78enne di Corleone che avrebbe ucciso la figlia disabile di 48 anni, Giuseppina Milone, strangolandola e poi si è tolta la vita, impiccandosi. Un dramma che chi conosceva la famiglia definisce "inaspettato", nonostante le cose si fossero complicate da 8 mesi circa.

Le due erano seguite ogni giorno in particolare dopo la morte del marito della 78enne, Salvatore, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi. A confermarlo è anche stato anche il sindaco di Corleone, Walter Rà, che parlando all'AdnKronos, ha spiegato che "subito dopo la morte del marito, i servizi sociali del Comune si erano attivati per intraprendere un percorso di assistenza, la signora era ben seguita anche dai familiari. Così si era concordata un percorso graduale. La signora era inserita bene nel contesto parrocchiale, nella parrocchia di Santa Maria, andavano sempre a messa. Avevano anche fatto dei viaggi, i familiari andavano a trovarle tutti i giorni. La situazione sembrava sotto controllo". Ma – ha aggiunto – "nelle ultime settimane era sorta una novità, la figlia oltre ad avere una disabilità mentale per l'autismo aveva anche grosse difficoltà deambulatorie, un ulteriore dramma".

Un vicino di casa della famiglia ha raccontato: "Li conoscevamo. Mia madre abita di fronte. I parenti e i vicini di casa sono sempre stati al fianco di Lucia, soprattutto dopo che ha perso il marito Salvatore. Tutti ricordiamo marito, moglie e figlia che insieme facevano lunghe passeggiate per il paese. Quando questa mattina ho sentito la notizia, mi si è raggelato il sangue. Nessuno di noi aveva minimamente pensato a un epilogo così tragico. Un dramma inatteso che toglie il fiato".

Secondo una prima ricostruzione, Lucia Pecoraro avrebbe ucciso la figlia Giuseppina, strangolandola con una corda, e poi si sarebbe tolta la vita impiccandosi. Giuseppina oggi avrebbe dovuto eseguire un esame clinico, pare una radiografia e i parenti le chiamavano a casa, senza ricevere alcuna risposta. Così è scattata la telefonata al 118 e poi ai vigili del fuoco. Quanto successo ha lasciato sotto choc tutta la comunità locale: "Un grave lutto ha colpito la nostra comunità con la scomparsa di due nostre concittadine.I n questo triste momento, porgiamo il nostro più sentito cordoglio alle famiglie colpite dal dolore. Il Sindaco e la giunta, il Presidente del Consiglio ed il Consiglio Comunale tutto", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Corleone.