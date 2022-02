Lucca, Sara muore a 18 anni in un terribile incidente. Si indaga per omicidio e lesioni Rebecca Cucchi ha perso la vita nella serata di domenica sulla Statale del Brennero, a San Lorenzo a Vaccoli. Oggi pomeriggio i funerali. Gravi due amici. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica.

A cura di Biagio Chiariello

Il suo sogno era diventare una barista, ma è stata strappata alla vita a soli 18 anni (che aveva compiuto appena quindici giorni fa) in un terribile incidente stradale. Rebecca Cucchi è morta nella serata di domenica, 30 gennaio, sulla Statale del Brennero, a San Lorenzo a Vaccoli. Era originaria di Lucca. Un incidente che ha completamente distrutto la Volkswagen su cui Rebecca viaggiava assieme ad altri tre ragazzi, tra i 20 e i 24 anni. Due di loro hanno riportato ferite gravissime e domenica notte sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale di Cisanello, a Pisa, in prognosi riservata. Ad oggi non ci sono aggiornamenti significativi sul loro quadro clinico. Il terzo, invece, ha riportato ferite meno gravi così come il 27enne di San Filippo, che era alla guida dell'altra auto, una Mercedes Vans.

Il pm Sara Polino ha deciso che non era il caso di effettuare l’autopsia sul corpo della ragazza, dando subito ad amici e parenti la possibilità di dirle addio. E oggi pomeriggio alle 14.30 familiari e amici potranno dare l'ultimo saluto a Rebecca a Balbano. Proseguono invece le indagini per capire la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti. Il sostituto procuratore Sara Polino ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo stradale e lesioni. Sarà un perito, sulla base dei rilievi effettuati dai vigili urbani e di ulteriori verifiche sui mezzi coinvolti e sulla strada teatro dello scontro, a stabilire cosa è accaduto alle 21.28 di domenica. L'uomo alla guida della Mercedes è risultato positivo agli esami tossicologici e all’alcol test, ma va detto che eventuali farmaci somministrati dai medici in ospedale a seguito delle ferite riportate nell’incidente potrebbero aver condizionato l’esito di questi esami.